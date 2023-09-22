Загадкова атмосфера Венери: новий прилад допоможе дізнатися, чи є там життя

Естонські вчені створюють унікальний прилад, який буде використаний для вивчення особливостей атмосфери Венери.

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Протягом десятиліть учені сперечалися про те, чи може в наповнених сірчаною кислотою хмарах Венери існувати мікробне життя. Тут дуже високі температура і тиск, тому така можливість малоймовірна, але не виключається. Річ у тім, що середні шари атмосфери Венери, на висоті від 40 до 60 км, як вважають вчені, дуже схожі на земну атмосферу. Залишилося лише отримати докладні дані з цих місць. Одним із приладів, які може це зробити, буде пристрій TOPS, який зараз створюють вчені з Обсерваторії Тарту, Естонія, пише Forbes.

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Протягом наступного десятиліття на Венеру мають вирушити три космічні апарати під управлінням учених із Массачусетського технологічного інституту, США. Основна мета цих апаратів полягає не тільки в ретельному вивченні атмосфери Венери, а й у визначенні того, наскільки вона придатна для існування життя. Можливо це саме життя також вдасться виявити.

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Науковці з Обсерваторії Тарту зараз створюють прилад TOPS, який вирушить на Венеру 2030 року на борту одного з трьох космічних апаратів. За допомогою цього приладу вчені хочуть визначити рівень кислотності окремих крапель у хмарах на Венері.

Більшість цих крапель, ймовірно, міститимуть високі концентрації сірчаної кислоти, а ця сполука руйнує більшість будівельних блоків життя на Землі. Але може бути буде виявлена низька концентрація.

Вчені сподіваються, що TOPS зможе виміряти значення pH (кислотність або лужність) цих хмар у середніх шарах атмосфери Венери. Очікується, що прилад зможе виміряти кислотність близько 1000 крапель шляхом обробки зображень, отриманих космічним апаратом.

Протягом наступного десятиліття на Венеру мають вирушити три космічні апарати під керівництвом учених із Массачусетського технологічного інституту, США Фото: space.com

Збір даних з цих частин атмосфери Венери важливий для розуміння природи та еволюції атмосфер планет земного типу. Вчені вважають, що планети, схожі на Венеру, можуть бути звичайним явищем у планетарній еволюції і можуть становити значну частину планет, які обертаються навколо інших зірок.

Водночас учені вважають, що навіть якщо прилад TOPS виявить не смертельні для існування життя рівні PH і температури, то це не обов'язково означає, що на Венері є або було це саме життя. Також учені припускають, що в атмосфері Венери висока концентрація сірчаної кислоти може нейтралізуватися солями або такими хімічними речовинами, як аміак.

Вчені вважають, що навіть якщо прилад TOPS виявить не смертельні для існування життя рівні PH і температури, то це не обов'язково означає, що на Венері є або було це саме життя Фото: wikipedia

З іншого боку, новий прилад може показати наявність інших хімічних речовин, що включають солі або перехідні метали, які є важливими другорядними складовими життя, яким ми його знаємо. Визначення pH також допоможе краще обмежити активність води в краплях, яка є ще одним важливим компонентом життя, яким ми його знаємо.

Поки що лише деякі вчені вірять у те, що в атмосфері Венери може існувати позаземне мікробне життя. Річ у тім, що це життя може сильно відрізнятися від земних мікроорганізмів і пристосувалося до несприятливих умов на Венері. До того ж це життя може використовувати зовсім інші будівельні блоки.

Тому є шанс, що нові місії на Венеру дадуть відповідь на запитання: чи є життя на другій планеті від Сонця?

Фокус уже писав про те, що спалахи на Венері виявилися не блискавками, вони викликані іншими явищами. Автори нового дослідження припускають, що за спалахами світла в хмарах Венери стоять метеорити.