Этого не делала еще ни одна страна. Китай отправит особенную миссию на Луну: что известно
У Китая очень большие планы на Луну на ближайшие годы: высадка астронавтов, постройка базы и новые исследования.
Еще ни один космический аппарат не собирал образцы лунного реголита и горной породы на обратной стороне Луны и не возвращал их на Землю. Но Китай планирует сделать это, отправив на спутник Земли свой очередной посадочный аппарат под названием "Чанъэ-6" в 2024 году. Но это еще не все, ведь у Китая большие планы на Луну: до конца 2020-х годов страна хочет отправить своих астронавтов сюда, а также позже построить лунную исследовательскую базу, пишет CNN.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Уникальная миссия Китая на Луну
Первой страной, которая доставила свой луноход на обратную сторону Луны стал Китай в 2019 году, но еще ни одна страна в мире не собирала образцы лунного реголита здесь и не доставляла их на Землю.
Согласно заявлению Китайского национального космического управления, в 2024 году на обратную сторону Луны должен приземлиться посадочный аппарат "Чанъэ-6", который выполнит историческую миссию. Таким образом китайские ученые хотят расширить понимание свойств поверхности обратной стороны спутника Земли. Если все пойдет по плану, то эта миссия станет уже 11-й, во время которой образцы лунной породы были доставлены на Землю. Правда, остальные 10 успешных миссий были сосредоточены на видимой стороне Луны.
Китайский посадочный аппарат должен приземлиться в самом большом известном кратере Луны под названием Бассейн Южный полюс — Эйткен, на стороне, которая находится на невидимой нам части спутника Земли. Обратная сторона Луны покрыта кратерами, но, в отличие от видимой стороны, на ней не доминирует большое лунное море или более темные следы древних потоков лавы. Эта разница интригует ученых, и они хотят выяснить, почему лунная поверхность имеет такие отличия.
Большие китайские планы на Луну
В 2026 году Китай планирует отправить на Луну следующий посадочный аппарат под названием "Чанъэ-7", который будет искать полезные ресурсы на южном полюсе. А в 2028 году аппарат "Чанъэ-8" будет изучать способы использования ценных ресурсов на Луне. Стоит заметить, что последняя на сегодня лунная миссия Китая "Чанъэ-5" успешно доставила образцы горной породы и реголита с Луны на Землю в декабре 2020 года.
Китай хочет стать сильной космической страной и в этом плане у него уже много достижений. Например, можно вспомнить о том, что в конце 2022 года была успешно собрана космическая станция "Тяньгун". А к 2030 году, согласно заявлению Китайского национального космического управления, на Луну должны впервые высадится китайские астронавты.
К 2040 году КНР хочет построить на южном полюсе Луны постоянную международную исследовательскую базу. Кстати, посадочный аппарат "Чанъэ-7" будет изучать также лучшие места для строительства этой базы. Пока, что принять участие в этом проекте выявили желание только Россия, Венесуэла и Южная Африка.
Фокус уже писал о том, что в Китае выразили сомнение в том, что посадочный аппарат индийской миссии "Чандраян-3" действительно осуществил посадку в районе южного плюса Луны. То есть политическое противостояние двух стран Азии на Земле перешло и в сферу космоса.
Также Фокус писал о том, что NASA построит жилой дом на Луне, где смогут жить обычные люди, которые смогут заплатить за перелет туда и обратно и за аренду жилья.