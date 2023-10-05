Не больше ногтя на мизинце. В Кривом Роге обнаружили окаменелости древних существ (фото)

На Днепровщине найдены артефакты, которые, вероятно, являются окаменелостями трилобитов — вымерших морских существ, живших сотни тысяч лет назад.

Вблизи Кривого Рога нашли останки неизвестного существа, размером не больше ногтя на мизинце. Эта находка вызвала интерес как местных жителей, так и ученых, которые предполагают, что это может быть доисторический трилобит. Детали опубликовали члены Facebook-сообщества Марс в Кривом Роге I Картинная галерея ОпеГОК.

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Эти артефакты обнаружили в камнях, отслоившихся от скал.

Сейчас существует две основные гипотезы о происхождении этих загадочных остатков. Первая заключается в том, что это могут быть трилобиты. Окаменелости трилобитов, которые, как правило, являются сохранившимися останками морских существ, существовавших миллионы лет назад, являются важными для археологии и палеонтологии находками.

Научное описание местности свидетельствует о наличии древней флоры и фауны, что дает основания полагать, что это действительно могут быть трилобиты.

На Днепровщине найдены артефакты, которые, вероятно, являются окаменелостями трилобитов Фото: Марс у Кривому Розі I Картинна галерея ОпеГОК/Facebook

Однако существует альтернативная теория, которая предполагает, что эти образования могут быть связаны с затвердевшими скорлупами яиц современных богомолов. Однако эта теория вызывает сомнения, поскольку богомолы обычно откладывают яйца на ветвях, а не в скалах.

Чтобы окончательно определить природу этих окаменелостей, необходимы дальнейшие исследования. Если они окажутся трилобитами или какими-то другими древними организмами, это открытие может иметь значительные последствия для нашего понимания истории и эволюции этого региона.

Открытие этих загадочных окаменелостей освещает увлекательную отрасль палеонтологии, которая постоянно развивается. Это событие напоминает нам, что даже в наше современное время из глубин истории Земли все еще существуют скрытые тайны, которые ждут того, чтобы их откопали.

Ранее Фокус писал о еще одном виде доисторических пауков. Ученые обнаружили окаменелости возрастом 15 млн лет.