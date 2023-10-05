Способствует температура и влажность: в странах Азии масштабная вспышка болезни, поражающей глаза

Заболевание, от которого не имеется универсального лекарства, набирает свои темпы, превращая некогда кипящие жизнью учебные заведения в закрытые здания-призраки.

В последнее время в некоторых странах Азии, в частности во Вьетнаме, Индии и Пакистане, наблюдается стремительный рост числа случаев заболевания конъюнктивитом. Масштабы настолько велики, что некоторые уже называют это настоящей эпидемией. И похоже, что распространяющийся штамм очень заразен, особенно в условиях повышенной влажности, пишет ScienceAlert.

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В сентябре несколько школ во Вьетнаме, Индии и Пакистане были вынуждены временно закрыть, чтобы попытаться сдержать распространение вируса. Только за один день в индийском штате Пенджаб было зарегистрировано 13 000 новых случаев конъюнктивита. Всего за один месяц было зарегистрировано более 86 000 случаев заболевания. Мохсин Накви, временно исполняющий обязанности главного министра Пенджаба, рассказал, что в некоторых школах почти в каждом классе было по пять-шесть учеников с признаками заболевания.

Цифры в Пакистане еще более ошеломляющие — около 400 тыс. человек. Не отстает и Вьетнам, где с января по сентябрь было зарегистрировано 63 000 случаев заболевания, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Конъюнктивит может быть вызван бактериями или вирусами. Вирусный тип, который и вызвал эту вспышку, особенно заразен, ведь он может жить на поверхностях до месяца и заразить человека при малейшем контакте с глазом.

По словам Изабель Жальбер, ученого, занимающегося проблемами зрения, хотя конъюнктивит может быть вызван многими вирусами, около 75% случаев заражения приходится на аденовирус. Предполагается, что нынешняя вспышка в Пакистане вызвана крайне заразным его штаммом.

Симптомы конъюнктивита могут варьироваться от покраснения, боли, отека, нечеткости зрения, светочувствительности до водянистых выделений из глаз. Важно понимать, что специфического лекарства от конъюнктивита не существует. Пациентам необходимо подождать около двух недель, а иногда и дольше, чтобы иммунная система смогла побороть вирус. Лучшая профилактическая мера в данном случае — регулярное мытье рук и уборка поверхностей. В случае заражения крайне важно оставаться дома, чтобы не заразить окружающих.

Вспышки конъюнктивита в мире не являются чем-то новым. Однако, поскольку вирус процветает в определенных климатических условиях, существует потенциальная связь между этими вспышками и изменением климата на планете. Некоторые исследования показывают, что повышение температуры и влажности может быть фактором риска распространения заболевания. Сухость, вызванная низкой влажностью, а также загрязнение воздуха также могут играть роль в повышении риска.

Поскольку окружающая среда меняется, правительствам крайне важно быть готовыми к таким вспышкам. Важную роль играет информирование населения о симптомах и необходимости изоляции в случае заражения. После предыдущей вспышки конъюнктивита в 2022 году, индийские эксперты предложили повысить уровень информированности о заболевании и расширить телефонные медицинские службы, особенно в отдаленных районах страны.

Хотя мы не сможем предотвратить все вспышки вирусных заболеваний, повышение уровня информированности, готовности и просвещения населения по поводу уже известных и изученных болезней может существенно изменить ситуацию к лучшему.

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