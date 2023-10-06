Парковка на орбите. Ученые нашли способ, как избежать космических ДТП

"Космическая парковка" на низкой околоземной орбите поможет избежать "пробок" и столкновений космических аппаратов в космосе.

Ученые из Университета Пердью, США, предлагают выделить для спутников и других космических аппаратов в околоземном пространстве отдельные "парковочные места", что поможет избежать космических ДТП, пишет Space.

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Ученые считают, что уже к концу десятилетия вокруг Земли будет вращаться в 10 раз больше спутников связи и аппаратов для наблюдения за планетой, чем сейчас. Такой космический трафик неизбежно приведет к появлению высокого риска столкновений на орбите. Поэтому исследователи предлагают выделить для космических аппаратов отдельное место в космосе для оборудования своеобразной "парковки".

По словам ученых, уже сейчас на орбите находятся тысячи спутников связи, навигационных спутников и интернет-спутников, к этому стоит добавить еще и аппараты, наблюдающие за Землей. Существует высокая вероятность того, что увеличение количества спутников неизбежно приведет к тому, что они начнут сталкиваться друг с другом из-за перегруженности околоземного пространства.

"Космическая парковка" на низкой околоземной орбите поможет избежать "пробок" и столкновений космический аппаратов в космосе Фото: space.com

Исследователи говорят, что спутниковые группировки на низкой околоземной орбите стали настолько большими, что становится все сложнее и сложнее отслеживать движение отдельных аппаратов и обеспечить их безопасное перемещение в космосе. С другой стороны, на орбите находится большое количество космического мусора, и оно увеличивается, также не в последнюю очередь это станет возможным из-за неизбежности будущих столкновений.

Поэтому ученые считают, что нужно определить особые места в космосе рядом с Землей или ближе к Луне, куда стоит перенаправлять крупные спутниковые группировки, чтобы избежать столкновения с обломками, которые могут вывести аппараты из строя.

По словам исследователей, если произойдет крупное столкновение и появится много обломков, то нужно будет быстро перемещать работающие спутники на более безопасную орбиту. Но пока это делать сложно, если в одном месте сконцентрировано несколько группировок спутников. Поэтому эти группировки нужно рассредоточить.

Ученые предлагают новые способы сохранения работающих спутников, если в космосе произойдет столкновение и надеются, что участники рынка подобных услуг примут полученные сведения ко вниманию.

Как уже писал Фокус, Китай активно готовиться к окончанию срока эксплуатации Международной космической станции, а потому намерен увеличить размер своего орбитального аванпоста в 2 раза. Таким образом КНР пытается создать альтернативу МКС, чтобы на китайской космической станции могли находится и астронавты из других стран.

Также Фокус писал о том, что в США впервые в истории оштрафовали частную компанию за неправильное поведение с космическим мусором. Сумма штрафа составила 150 тысяч долларов.