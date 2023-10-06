Почти 2000 наблюдений НЛО: в США есть место, где люди чаще всего видят необъяснимые явления (фото)

Начиная с середины 90-х годов прошлого века в восьмом по величине штате США было зарегистрировано почти 2000 случаев наблюдений НЛО.

Эксперты считают, что местом, которое "притягивает к себе" НЛО является восьмой по величине штат США – Мэриленд. Именно здесь жители разных городов с 1995 года 1923 раза наблюдали за необъяснимыми явлениями в небе, пишет Daily Mail.

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Жители штата Орегон только за последние несколько лет видели большое количество раз НЛО разных форм и размеров. По словам экспертов, впервые НЛО в небе над этим штатом наблюдали еще в 1946 году, но об этом стало известно только 6 лет назад.

На протяжении нескольких десятилетий Федеральное управление гражданской авиации США (ФУГА) неоднократно заявляло о том, что люди, которые видят в небе НЛО не должны беспокоить этими сообщениями организацию, а вместо этого они должны сообщать об этих явлениях волонтерам Национального центра сообщений об НЛО (некоммерческая организация в США).

В городе Балтимор местные жители видели 10 "ярких синих огней, некоторые из которых образовали треугольник" Фото: Daily Mail

Но с лета 2023 года консультативная группа NASA, которая занимается изучением НЛО, рекомендует ФУГА принимать такие сообщения и регистрировать их. Дело в том, что ученые из NASA b и эксперты Пентагона стали более серьезно относится к случаям появления НЛО и занимаются активным изучением этих явлений.

В то же время руководитель Национального центра сообщений об НЛО Питер Дэвенпорт заявил, что его организация в последнее время получает больше сообщений о появлении НЛО, чем год назад. Эти сообщения приходят из разных уголков США, но по словам эксперта, только в штате Мэриленд в этом году люди наблюдали большое количество НЛО, а вообще за последние 28 лет такие сообщений накопилось 1923. То есть этот штат может быть местом, где чаще всего наблюдают неопознанные летающие объекты.

По словам Дэвенпорта, его радует тот факт, что люди сообщают об НЛО и, что правительство США и NASA стали более серьезно относится к этим явлениям.

В городе Перривилл в течение минуты местные жители наблюдали за низко летящим "черным треугольником с плоским дном, который издавал тихий шуршащий звук" Фото: Daily Mail

Самые известные случаи появления НЛО в штате Мэриленд за последнее время

7 ноября 2022 года в городе Роквилл, местные жители видели то, что они назвали "классической летающей тарелкой с черной меткой спереди". Этот объект медленно летел по небу и не оставлял за собой никаких следов. За НЛО люди наблюдали всего несколько минут, а затем "летающая тарелка" внезапно исчезла.

В городе Роквилл, местные жители видели то, что они назвали "классической летающей тарелкой с черной меткой спереди" Фото: Daily Mail

19 марта 2023 года в городе Перривилл в течение минуты местные жители наблюдали за низко летящим "черным треугольником с плоским дном, который издавал тихий шуршащий звук". Этот НЛО двигался медленно и при этом на черном фоне объекта постоянно были видны зеленые светящиеся точки.

4 июля 2023 года в городе Брансуик в небе были замечены мигающие огни, которые казалось были связаны друг с другом и парили в небе вместе. Они перемещались по небу быстро и синхронно, при этом НЛО не издавали никаких звуков и не оставляли никаких следов. Местные жители уверены, что это точно были не самолеты или беспилотники.

5 августа 2023 года в городе Балтимор местные жители видели 10 "ярких синих огней, некоторые из которых образовали треугольник". Эти НЛО также перемещались по небу очень медленно, но они исчезли примерно через 30 секунд.

Как уже писал Фокус, древние люди могли видеть НЛО еще тысячи лет назад.

Также Фокус писал о том, что в новый сериал Netflix попали кадры с НЛО в штате Техас, США.