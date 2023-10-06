Обнаружена новая часть Солнечной системы: за Плутоном нашли 12 крупных объектов

Астрономы предполагают, что за орбитой Плутона скрывается еще один неизвестный пояс Койпера с достаточно массивными объектами.

За орбитой Нептуна начинается пояс Койпера – регион Солнечной системы, наполненный тысячами ледяных объектов разного размера, самым известным из которых является карликовая планета Плутон. Пояс Койпера простирается на расстоянии от 30 до 50 астрономических единиц от Солнца. Но за этой границей не было обнаружено крупных ледяных объектов. В то же время в других звездных системах подобные регионы имеют протяженность в сотни астрономических единиц. Теперь же группа астрономов из Канады объявила о том, что они обнаружили за пределами пояса Койпера 12 новых объектов, то указывает на существование второго пояса Койпера, а значит региона Солнечной системы, о котором мы еще не знали, пишет Live Science.

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Солнечная система слишком маленькая и это проблема

За орбитой Нептуна начинается пояс Койпера – регион Солнечной системы, наполненный тысячами ледяных объектов разного размера, самым известным из которых является карликовая планета Плутон Фото: Live Science

По словам Уэсли Фрейзера, астронома из Национального исследовательского совета Канады, обнаружение 12 крупных объектов за пределами пояса Койпера намекает на то, второй пояс Койпера, наполненный неизвестными объектами все же существует. Или же уже известный регион простирается намного дальше, чем предполагали ученые.

Если это отрытые, сделанное с помощью наземных телескопов, подтвердится, а для этого требуются дополнительные наблюдения, то окажется, что наша Солнечная система намного больше и более похожа на другие известные звездные системы.

По словам Фрейзера, наша Солнечная система кажется слишком маленькой по сравнению с другими системами, а потому существование дополнительных объектов далеко за орбитой Плутона решает эту проблему.

Особенности Солнечной системы

Наша Солнечная система – это не просто 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца Фото: Live Science

Наша Солнечная система – это не просто 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца. За Нептуном, который расположен на расстоянии в 30 астрономических единиц от нашей звезды (1 такая единица равна расстоянию от Солнца до нашей планеты), находится регион, наполненный ледяными телами, астероидами и кометами — это пояс Койпера. Его протяженность составляет примерно 20 астрономических единиц, то есть его граница находится примерно на расстоянии в 50 астрономических единиц от Солнца. Самым известным телом в этом поясе является карликовая планета Плутон.

Плутон Фото: NASA

На расстоянии в примерно 100 астрономических единиц находится гелиопауза – граница Солнечной системы, но между этой границей и поясом Койпера не было обнаружено ни одного массивного объекта. До нового открытия, которое еще требует подтверждения.

Новое открытие на краю Солнечной системы

По словам ученых, когда они искали новые цели для исследования космическому аппарату "Новые горизонты" (он находится на расстоянии в 57 астрономических единиц от Солнца), они нашли 12 новых крупных объектов на расстоянии в примерно 60 астрономических единиц от нашей звезды.

Космчиеский аппарат "Новые горизонты" Фото: space.com

Наличие этих объектов может подтвердить данные, которые собрал аппарат "Новые горизонты". Дело в том, что аппарат NASA постоянно бомбардирует космическая пыль. Но эта пыль возникает при столкновении разных тел в космосе, поэтому удары должны были прекратиться за пределами пояса Койпера. Но раз они есть, значит здесь все же существует много объектов разного размера, считают ученые. Исследователи предполагают, что на расстоянии в 10 астрономических единиц от пояса Койпера может существовать еще один, второй пояс Койпера.

Ученые также надеются, что возможно, аппарат "Новые горизонты", миссия которого была продлена и расширена, как уже писал Фокус, сможет подтвердить новое открытие с помощью своих приборов.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, почему вокруг Солнца не вращается самый распространенный вид планет во Вселенной.