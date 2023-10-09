Датируются 5700 годами до н. э.: в Турции нашли уникальные неолитические фигурки семьи (фото)

В Турции во время раскопок кургана Улуджак ученые обнаружили древние глиняные фигурки. Они изображают мужчину и женщину с ребенком.

В кургане Улуджак в Западной Анатолии археологи обнаружили уникальные фигурки возрастом 7700 лет. Считается, что это место является одним из древнейших неолитических поселений и датируется 6800 годами до н. э., пишет Arkeonews.

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С 2009 года на кургане Улуджак ведутся целенаправленные раскопки, и последнее открытие команды связано с находкой древних статуэток, датированных примерно 5700 годом до н. э. Считается, что они представляют пару мужчина-женщина и ребенок, давая представление о жизни и верованиях людей, населявших этот регион тысячелетия назад.

Исследовательница из северо-западной провинции Измир Озлем Чевик, которая возглавляет археологические раскопки, разделяет важность этой находки. Она объясняет, что эти статуэтки нашли в здании, которое изначально считали складским помещением. Находки датируются примерно 5700 годом до нашей эры.

Примечательно, что на них изображена женская и мужская пара, причем женщина держит на коленях младенца. "Их головные уборы, похожие на шляпы, очень отличаются от фигурок, найденных до сих пор в Улуджаке, и не имеют известных эквивалентов в Анатолии" — прокомментировала Чевик.

Эти статуэтки нашли в здании, которое изначально считали складским помещением Фото: АА

Раскопки на кургане Улуджак были долгим и тщательным процессом, берущим свое начало с 1960 года, когда британский исследователь Дэвид Френч впервые открыл его. Систематические раскопки начались в 1995 году под руководством профессора, доктора Алтана Чилингироглу в сотрудничестве с кафедрой протоистории и Передней Азии Университета Эге и Археологическим музеем Измира.

Через слои истории это место раскрывает захватывающее понимание различных периодов человеческой цивилизации. Наверху есть свидетельства позднеримского поселения, под которым лежат ранневизантийские поселения эпохи ранней бронзы. Но древнейший слой кургана, поздненеолитическое поселение, предлагает уникальный взгляд в далекое прошлое.

Раскопки на кургане Улуджак продолжают обогащать наше понимание истории и культуры Западной Анатолии Фото: АА

В слое позднего неолита археологи обнаружили печи, помещения, предназначенные для повседневной деятельности, а также зоны со специфическими функциями. Среди многочисленных находок — керамические горшки, орудия труда, каменное оружие, фигурки богини-матери и антропоморфные горшки.

Раскопки на кургане Улуджак продолжают обогащать наше понимание истории и культуры Западной Анатолии. Недавняя находка мужских и женских статуэток, датированных примерно 5700 годом до н. э., с их характерными чертами, добавляет еще один слой к гобелену этого древнего мира.

Исследование обещает открыть еще больше тайн нашего далекого прошлого, предоставляя нам ценные знания о людях, которые жили в этом регионе тысячи лет назад.

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