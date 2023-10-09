Легендарная фигура. В эллинистическом городе нашли мраморную голову Александра Македонского

В Турции ученые нашли исторический артефакт — мраморную голову статуи Александра Македонского. Исследователи считают, что ее сделали во 2-м веке нашей эры, и сейчас ее тщательно исследуют.

Недавно исследователи обнаружили мраморную голову Александра Македонского в древнем городе Прусиас-ад-Гипиум, расположенном в турецкой провинции Дюздже. Эта находка проливает свет на историю этого древнего города и позволяет заглянуть в жизнь одной из самых легендарных фигур истории, пишет HeritageDaily.

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Прусиас-ад-Гипиум когда-то был оживленным городом в древней Вифинии, а впоследствии — частью позднеримской провинции Гонория. Расположенный на дороге, соединявшей Никомедию (современный Измит) и Амастрис (Амасра), он играл решающую роль в Понтийском регионе.

История города уходит в глубину веков, а его открытие состоялось в 19 веке. Недавние раскопки проводили археологи из Университета Дюздже, при поддержке музея Конуралп и муниципалитета Дюздже.

По мере того, как раскопки продвигались, стало очевидно, что Прусиас-ад-Гипиум имел характерные черты эллинистического города. Остатки этого мегаполиса включают участки городских стен, укрепленные ворота, театр под открытым небом, акведук и даже римский мост.

Однако именно театр, известный в народе как "Сорок лестниц", стал объектом недавнего археологического исследования. Это сооружение, построенное во времена эллинизма, расширили во времена Римской империи.

Самое удивительное открытие сделали, когда археологи обнаружили 23-сантиметровую мраморную голову, которая, как считают, датируется 2 веком нашей эры. Считается, что эта голова является изображением Александра Македонского.

О находке археологи немедленно известили провинциальное управление культуры и туризма, а также музей Конуралп. После осмотра на месте и тщательной очистки мраморной головы ее перевезли в музей для дальнейшего анализа экспертами.

Это открытие является увлекательным дополнением к нашему пониманию античной истории и влияния Александра Македонского. Оно предлагает ощутимую связь с прошлой эпохой и дает нам возможность оценить мастерство античных скульпторов.

Поскольку исследователи продолжают изучать эту находку, в дальнейшем можно ожидать новых открытий связанных с Александром Македонским и конкретно этой статуей.

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