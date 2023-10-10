Индийский луноход обнаружил серу на Луне: что это значит для будущих колонистов

Открытие серы в лунной почве рядом с Южным полюсом Луны стало неожиданным сюрпризом для ученых.

Полтора месяца назад индийский посадочный аппарат миссии "Чандраян-3" с луноходом на борту приземлился на расстоянии в 600 км от Южного полюса Луны. Это стало важнейшим достижением для всего человечества, ведь раньше этого не делал ни один космический аппарат. За почти 2 недели исследований поверхности Луны, ученые получили большое количество очень ценных данных. В частности, луноход обнаружил в лунной почве ожидаемые железо, титан, алюминий и кальций, но настоящим сюрпризом для ученых стало обнаружение серы. О том, какое значение для науки и будущего освоения Луны имеют эти открытия в статье для издания Space пишет Джеффри Гиллис-Дэвис из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США.

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Ученые ранее предполагали, что в лунной почве в малых концентрациях может находиться сера, но новые данные показывают, что ее там больше, чем ожидалось.

На поверхности Луны можно обнаружить два основных типа горных пород: темная вулканическая порода и более яркая горная порода. Ученые ранее выяснили, что в темных вулканических породах содержится больше серы, которая в основном образуется в результате вулканической активности.

Пока что исследования, основанные на данных полученных луноходом, продолжают, а потому пока неизвестно, какое именно количество серы содержится в лунной почве вблизи Южного полюса Луны. Но первоначальные данные указывают на то, что концентрация серы здесь намного выше, чем в темных вулканических породах в других участках Луны.

Открытие серы в лунной почве рядом с Южным полюсом Луны стало неожиданным сюрпризом для ученых Фото: NASA

Измерение количества серы в почве на Луне важно, как минимум по двум причинам.

Во-первых, новые данные указывают на то, что почва на полюсах Луны имеет другой химический состав, чем почва вблизи экватора.

Во-вторых, большое количество серы может указывать на то, что она могла образоваться в полярном регионе из чрезвычайно тонкой лунной атмосферы.

В полярных регионах Луны наблюдается очень низкая температура, по сравнению с другими участками спутника Земли. Температура здесь может быть ниже чем минус 73 градуса Цельсия, и в таком случае сера из лунной атмосферы может оказаться на поверхности Луны в виде инея. С другой стороны, сера могла появиться в полярных регионах благодаря извержению вулканов или же после падения метеоритов, которые содержат много серы.

Если серы возле Южного полюса Луны действительно много, то ее смогут использовать астронавты для оборудования будущей базы. Например, ее можно использовать для создания солнечных панелей и батарей, а также для создания бетона, необходимого для строительства.

Бетон на основе серы имеет несколько преимуществ по сравнению с обычным бетоном. Такой бетон затвердевает и становится прочным в течение нескольких часов, и он более устойчив к эрозии. Для его изготовления не нужна вода, а значит ее можно сэкономить.

Фокус уже подробно писал о исследовании индийским луноходом поверхности Луны и о том, что стало известно о ее химическом составе.

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