Артефакты VI века: археологи исследовали некрополь Скоробир на Полтавщине (фото)

Украинские археологи исследовали захоронения на некрополе Скоробир вблизи Бельского городища. Обнаруженные находки помогли им определить возраст захоронений и понять процесс формирования этого захоронения.

В августе и сентябре 2023 года состоялась археологическая экспедиция на территории некрополя Скоробир в Украине благодаря сотрудничеству Немецкого археологического института и Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Этот проект под руководством Ирины Шрамко и Станислава Задникова имел целью поддержать украинских археологов в их исследованиях, говорится в Facebook.

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Первоочередной целью этой работы было изучение компонентов могильника возле погребального комплекса, открытого в 2019 году. Не менее важной стала задача определить культурно-хронологическую позицию захоронений и особенности погребальных практик.

Собранные материалы имели решающее значение для понимания формирования этого большого курганного могильника, расположенного к западу от Бельского городища.

Курган №1 объединял две отдельные небольшие насыпи, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Захоронение №1 в основном разграбили, могила (размером 2,5 × 3,5 метра) была перекрыта деревянными бревнами.

Из погребального инвентаря сохранились лишь фрагменты гончарного сосуда, также, на деревянном перекрытии найдены еще один сосуд и половник. Захоронения №2 и №3, расположенные под другим курганом, представляли собой простые, заполненные землей ямы без деревянного перекрытия. В погребении №3, рядом с костями покойника, обнаружены фрагменты глиняного сосуда и несколько бронзовых наконечников стрел.

Исходя из форм и типов артефактов, все захоронения в кургане №1 предварительно датируются концом 6 века до нашей эры.

Исходя из форм и типов артефактов, все захоронения в кургане №1 предварительно датируются концом 6 века до нашей эры Фото: Історико-культурний заповідник «Більськ»

Курган №2 находился немного южнее кургана №1. Диаметр древнего кургана составлял примерно 12 метров. Погребальное сооружение было относительно простым и состояло из прямоугольной ямы (размером 2,8 × 3,5 метра), вырытой в черноземе и покрытой деревянными досками. В древности этот курган также был разграблен.

От погребенного здесь остался лишь череп и несколько костей верхней части тела. В погребальном заполнении обнаружен богатый набор артефактов, среди которых десятки бронзовых наконечников стрел и элементы конской уздечки, такие как железные удила, псалии, декоративная бронзовая фурнитура и пряжки.

Предварительно эти захоронения датируются второй четвертью 5 века до нашей эры.

Материалы, полученные в ходе исследования, дополняют наши представления о южной части большого курганного некрополя Скоробир. Можно предположить, что самые древние погребения на исследуемом участке датируются первой половиной 6 века до нашей эры. Со временем, наряду с этими ранними захоронениями, были сооружены курганы для лиц из других слоев общества.

Эти более поздние захоронения характеризуются более простой конструкцией, меньшими размерами камер и менее развитым погребальным инвентарем. Самые поздние курганы из этой группы можно датировать второй четвертью 5 века до нашей эры. Исследование южной части кургана планируется продолжить.

Представители заповедника выразили благодарность Вооруженным Силам Украины за поддержку в изучении и представлении миру уникальности нашего культурного наследия, что в который раз демонстрирует нашу долгую и насыщенную историю.

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