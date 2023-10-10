Для каждого найдется свое: ученые рассказали о преимуществах и недостатках разных видов молока

В наше время полки магазинов переполнены самыми разнообразными и удивительными видами молока и порой легко запутаться во всем разнообразии в поисках желанных питательных веществ.

Молоко почти всегда можно найти в наших холодильниках, в нашем кофе и в наших хлопьях. Этот ингредиент используется в большинстве выпечки и многих продуктах. С ростом популярности растительных диет теперь есть не только коровье молоко, которое можно налить в стакан или использовать в приготовлении блюд. Их выбор необычайно велик: миндальное, соевое, овсяное и традиционное коровье молоко. Все они различны по вкусу, но ключевой момент состоит в том какова их реальная питательная ценность, пишет HealthDay.

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Сара Махлке из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне решила предоставить подробную информацию о разнообразии и питательных свойствах различных видов молока.

Коровье молоко: это, безусловно, неповторимый оригинал, в котором много таких питательных веществ, как кальций, витамин D, витамин A, а также магний, цинк и калий. Кроме того, в нем много белка. Но в нем также содержатся насыщенные жиры, которые не очень полезны для сердца. Если вы следите за своим весом, то обезжиренное или нежирное молоко может стать вашим лучшим другом, говорит Махлке. Если же вы думаете о том, что лучше для детей, то после того, как они перестанут питаться грудным молоком, лучше всего использовать цельное молоко, утверждает она. Почему? Детям необходимы жиры для развития мозга. Некоторые виды коровьего молока даже содержат омега-3 жирные кислоты DHA — ключевое питательное вещество для развития мозга. Следует помнить, что сырое или непастеризованное молоко может представлять опасность для здоровья.

Соевое молоко: фаворит среди растительных продуктов. По содержанию белка оно не уступает коровьему молоку и часто содержит кальций и витамин D. Некоторые исследования даже указывают на то, что соединения, содержащиеся в сое, могут снижать риск ранней смерти.

Миндальное молоко: Оно менее калорийно по сравнению с коровьим и соевым молоком. В чем загвоздка? Дело в том, что в нем мало белка и углеводов, если не добавлять сахар. Зато в нем есть витамин Е и несколько полезных жиров. Миндальное молоко может быть подходящим выбором для людей с хроническими заболеваниями почек из-за низкого содержания калия и фосфора. Следует помнить, что питательные вещества, содержащиеся в цельном миндале, не полностью попадают в молоко. Это связано с процессом обработки.

Овсяное молоко: по содержанию белка находится между миндальным и соевым. Овсяное молоко может содержать кальций и витамин D. Интересная особенность овса заключается в том, что в нем есть соединение β-глюкан, которое может помочь в борьбе с уровнем сахара в крови и инсулинорезистентностью. Но есть и небольшой недостаток: фитаты, содержащиеся в овсяном молоке, могут препятствовать усвоению кальция.

Теперь о главном. При выборе любого молока, особенно растительного, всегда читайте этикетку. Проверяйте наличие добавленных сахаров и питательных веществ, чтобы убедиться в том, что вы делаете лучший выбор для себя. В конечном итоге, независимо от того, выбираете ли вы молоко по питательным свойствам, диетическим потребностям или просто по вкусу, скорее всего, найдется вариант, который подойдет именно вам.

Ранее Фокус писал об исследовании ученых того, как древние люди употребляли молоко. Благодаря употреблению молока древние люди в некоторых регионах мира были здоровее и выше, однако вместе с тем это привело к появлению непереносимости лактозы в современной Европе.

Также Фокус писал о том, где точно не стоит хранить молоко в холодильнике. Несмотря на то, что дверца может показаться чрезвычайно подходящим местом — это вовсе не то место, где следовало бы хранить упаковку.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.