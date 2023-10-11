Уровень насилия в истории: как он менялся с развитием человечества

Факт, что насилие — это неотъемлемая часть человечества, которая сопровождает планету во все времена. Однако его уровень не растет или падает постоянно, как считают некоторые теории.

Ученые из университетов Тюбингена, Барселоны и Варшавы исследовали скелеты прошлого, чтобы раскрыть тайны насилия в Древней Месопотамии и на Ближнем Востоке. Их выводы раскрывают закономерность роста и спада насилия на протяжении истории, пишет Phys.org.

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Команда исследовала 3539 древних скелетов из региона, включающего Иран, Ирак, Иорданию, Сирию, Ливан, Израиль и Турцию. Они искали признаки костных травм, которые могли возникнуть только в результате насильственных столкновений.

То, что они обнаружили, рисует яркую картину того, как изменилось отношение к насилию между 12 000 и 400 годами до нашей эры — времени, обозначенного значительными сдвигами в человеческой цивилизации, такими как появление сельского хозяйства, переход от кочевого образа жизни к оседлости и возникновение первых городов и государств.

Один из самых интересных выводов заключается в том, что насилие достигло своего пика между 4500 и 3300 годами до нашей эры, но постепенно снижалось в течение следующих 2000 лет. Однако эта тенденция к снижению снова сменилась на противоположную в течение позднего бронзового века и раннего железного века, примерно от 1500 до 400 лет до н.э., когда уровень насилия снова резко возрос.

Эти колебания уровня насилия, похоже, тесно связаны с экологическими, социальными и экономическими факторами.

Степень межличностного насилия, в частности убийств, определялась по признакам черепно-мозговых травм и ранений, вызванных оружием, например наконечники стрел, застрявших в скелетах. Этот подход использовали исследователи для оценки уровня насилия в древних популяциях.

Это исследование бросает вызов существующим теориям о траектории насилия на протяжении истории человечества. Предыдущие исследования формировались под двумя основными взглядами. Один из них, представленный психологом Стивеном Пинкером, предполагает постоянное снижение уровня насилия от древних охотничье-собирательских обществ до современности.

Другая теория утверждает, что рост городов и центральных властных структур сыграл ключевую роль в распространении войн и насилия, и эта тенденция продолжается до сих пор. Новое исследование вносит нюансы в эти теории.

Исследователи связывают рост насилия в течение 5-го и 4-го тысячелетий до нашей эры с кластеризацией людей в первых, еще слабо организованных городах. Примечательно, что уровень насилия значительно снизился только тогда, когда в этих общинах появились правовые системы, центральный военный контроль и религиозные институты, например религиозные собрания.

Кроме того, торговля и коммерция процветали в течение раннего и позднего бронзового века, о чем свидетельствуют глиняные таблички с клинописью, которые использовались как записи о доставке и счета-фактуры. Эта экономическая деятельность способствовала повышению уровня безопасности, даже на фоне снижения производительности сельского хозяйства и роста неравенства доходов в среднем бронзовом веке.

Переломный момент наступил в позднем бронзовом веке, около 1200 года до нашей эры. Многие развитые цивилизации пришли в упадок, а регион пережил 300-летнюю климатическую катастрофу, которая привела к массовым миграциям. Эти события, в свою очередь, привели к очередному всплеску насильственных смертей.

Что все это значит? Исследование показывает сложную взаимосвязь между развитием городов и притоками и оттоками насилия. Оно ставит под сомнение представление о линейном снижении уровня насилия с течением времени, показывая, что расцвет и упадок древних цивилизаций приносили с собой изменения в насильственном поведении.

Значение этого исследования заключается в том, что оно помогает нам лучше понять, как насилие связано с изменениями в обществе и окружающей среде. Хотя мы не можем провести прямые параллели между древними цивилизациями и настоящим, результаты исследования напоминают нам, что насилие является многогранной проблемой, сформированной сложным взаимодействием исторических, культурных и экологических факторов.

Последствия этого исследования все еще раскрываются, и будущие исследования могут еще больше осветить связь между человеческой цивилизацией и насилием. Но пока очевидно, что, исследуя кости прошлого, мы можем получить ценное представление о хитросплетениях человеческой истории и удивительных поворотах жизни наших предков.

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