Ужасные следы средневековой резни во время битвы при Висбю: что нашли археологи (фото)

Битва при Висбю — жестокая средневековая битва возле городка Висбю на шведском острове Готланд, состоявшаяся между жителями Готланда и датчанами, в которой победу одержали последние.

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Битва при Висбю, это средневековое противостояние, произошла между жителями острова и вторгшимися на него датскими войсками, и датчане вышли победителями. Ее последствия были ничем иным, как ужасной сценой — поле боя устлано останками солдат и жителей, их кости изрезаны и сломаны, скелеты все еще одеты в кольчуги и доспехи, разбитые черепа, некоторые из них все еще с копьями и ножами. Это жуткое свидетельство жестокости того времени, пишет Ancient Origins.

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Жадные амбиции короля

Чтобы понять предпосылки битвы при Висбю, нам нужно вернуться назад во времени, в Средневековье. Готланд, остров, расположенный в Балтийском море, занимал жизненно важную позицию в запутанной паутине торговых сетей. Город Висбю, расположенный на берегу Готланда, был важным центром торговли и культурного обмена.

Висбю стал не просто городом. Он был членом Ганзейского союза, конфедерации купеческих городов, охватывавшей Северо-Западную и Центральную Европу. Эта лига занималась не только торговлей; она также действовала как защитный союз, гарантируя безопасность и интересы городов-членов.

Однако, когда влияние союза росло, он бросал тень, которая раздражала некоторых правителей. Среди них был Вальдемар IV, король Дании. Вальдемар видел в Ганзейском союзе конкурента торговым интересам своего королевства и жаждал богатства, накопленного городами-членами союза.

В 14 веке статус Висбю как крупного торгового центра уменьшился, что привлекло внимание Вальдемара. Ходили даже слухи, что жители Висбю насмехались над датским королем в насмешливых песнях за рюмкой, подпитывая его личную вендетту.

Мотивы нападения Вальдемара IV на Висбю были смесью экономического соперничества, территориальных амбиций и личных обид. Этот сложный фон подготовил почву для жестокого столкновения, известного как Битва при Висбю 1361 года, что изменило судьбу этого некогда великого средневекового торгового города.

Мотивы нападения Вальдемара IV на Висбю были смесью экономического соперничества, территориальных амбиций и личных обид Фото: Public Domain

Датское вторжение

Летом 1361 года датская армия отправилась в Готланд. Жители Висбю знали о вторжении и подготовились к битве. Когда войска Вальдемара высадились на западном побережье Готланда в конце июля 1361 года, они насчитывали от 2 000 до 2 500 человек, преимущественно опытных датских и немецких наемников. Готландцы, которые защищали свой город, напротив, насчитывали около 2 000 человек, но они не имели боевого опыта.

Первое столкновение произошло у Местербю в центральной части острова, где готландцы пытались остановить наступление датчан. К сожалению, защитники Местербю потерпели поражение, и датчане продвинулись к Висбю.

Сама битва за Висбю происходила за пределами городских стен. Несмотря на доблестные усилия, ополченцы не смогли противостоять закаленной в боях датской армии. Большинство защитников погибли, а город сдался Вальдемару.

Раскапывая прошлое

После битвы павших похоронили в братских могилах, где они покоились на протяжении веков. Между 1905 и 1928 годами эти массовые захоронения обнаружили археологи и раскопали. Всего найдено более 1100 человеческих останков. Эта археологическая сокровищница дала ключ к пониманию битвы под Висбю.

Изучая ранения на этих останках, ученые смогли определить типы оружия, которые использовались во время битвы. Режущее оружие, такое как мечи и топоры, вызвало около 450 ранений, тогда как колющее оружие, такое как копья и стрелы, нанесло около 120.

Кроме того, исследование костей показало, что по меньшей мере треть защитников были пожилыми людьми, детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями. Это рисует мрачную картину ужасных обстоятельств, с которыми столкнулись жители города во время битвы.

Первые раскопки массовых захоронений времен битвы при Висбю 1361 года под руководством Оскара Вильгельма Веннерстена в 1905 году Фото: Julius Jääskeläinen / CC BY 2.0

Уникальная находка

Павших быстро похоронили после битвы, оставив их доспехи и оружие нетронутыми. Эти хорошо сохранившиеся останки являются редкой археологической находкой. Хотя многие защитники были плохо экипированы для боя, археологи обнаружили примеры кольчуг, перчаток и разнообразного оружия.

Бронированная перчатка найдена в Висбю Фото: Gabriel Hildebrand

Сегодня они выставлены в музее Готланда, служа вечной данью памяти защитникам Висбю.

Битва при Висбю может быть главой из далекого прошлого, но ее наследие живет благодаря великолепным археологическим находкам, которые проливают свет на человеческие жертвы и жестокие реалии средневековой войны.

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