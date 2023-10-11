Засыпать в уютной тишине: ученые рассказали, как легко избавиться от храпа

Храп терроризирует многих людей по всему миру, но избавиться от него можно одним простым действием доступным каждому из нас, утверждают ученые. Делать это нужно прямо перед сном.

Храп — распространенная проблема, которая, хотя и является в основном безобидной, может стать источником напряжения для тех, кто спит с вами в одной постели. Этот звук может стать саундтреком к беспокойной ночи партнера или темой для легкой шутки на следующее утро. Но, оказывается, что такая простая вещь, как питье воды, может помочь уменьшить количество ночных серенад, пишет The Mirror.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Это простой факт: многие из нас не пьют достаточно воды. Мы увлекаемся холодным кофе, освежающей газировкой и успокаивающим чаем. Но, несмотря на всю привлекательность этих напитков, простая вода обладает такими преимуществами, с которыми они не могут сравниться. И, как ни странно, одно из этих преимуществ напрямую связано с храпом.

Храп возникает, когда мы глубоко засыпаем, и некоторые участки наших дыхательных путей сужаются. Это сужение создает своего рода музыкальный инструмент во рту, носу или горле, что и приводит к характерному звуку храпа. Хорошо увлажненная пища помогает уменьшить скопление слизи в этих местах. Меньше слизи значит меньше храпа. Считайте, что природа благодарит вас за увлажнение организма ночной тишиной.

Следует также отметить, что алкоголь, который многие любят употреблять, на самом деле может увеличить вероятность возникновения храпа. Алкоголь не только обезвоживает организм, но и часто содержит сахара, которые могут привести к увеличению выработки слизи. Курение, еще одно обезвоживающее действие, также может усиливать храп по тем же причинам.

Для сравнения: почти половина взрослого населения одной лишь Великобритании храпит. Так что если вы относитесь к числу храпунов, то вы точно не одиноки. А если вы просто пьете больше воды, то, похоже, есть способ решить эту проблему без особых усилий.

Для справки, Национальная служба здравоохранения (NHS) рекомендует выпивать 6-8 стаканов жидкости в день. Этот показатель может варьироваться в зависимости от погодных условий, физической активности и состояния здоровья человека. Помимо снижения храпа, вода также играет важную роль в регулировании температуры тела, защите жизненно важных органов и даже в снижении веса, способствуя ускорению метаболизма и контролю аппетита.

Однако следует помнить, что не все храпуны одинаковы. Если храп похож на львиный рык, прерывает сон или влияет на дыхание, это может быть признаком заболевания, называемого апноэ сна. В таких случаях необходимо обратиться к врачу. Хотя вода может помочь многим, она не является универсальным решением. Но если храп стал для вас ночной нормой, возможно, стоит попробовать выпить стакан воды. Это простой шаг к лучшему сну и здоровью.

Ранее Фокус писал о том, что вода может стать на вес золота. Вопрос доступности важной для выживания воды для миллионов людей уже все чаще поднимается в мире, но по прогнозам ученых, ситуация может ухудшиться.

Также Фокус писал о том, какие продукты стоит исключить из рациона, чтобы перестать храпеть. Ночью можете храпеть и вы, и ваш партнер, но и то и другое может сильно раздражать. Вот как можно избавиться от храпа.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.