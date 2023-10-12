Компоненты жизни: что обнаружили ученые NASA в образцах опасного астероида Бенну (фото)

Ученые обнародовали результаты исследования и, возможно, это ключ к разгадке происхождения жизни на Земле.

Космический аппарат OSIRIS-REx, который собрал образцы породы с потенциально опасного для Земли астероида Бенну, доставил их на Землю в конце сентября. Ученые из NASA провели первое исследование образцов и представили свои предварительные результаты. Они показывают, что космический камень богат как водой, так и углеродом, пишет Space.

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Астероид Бенну Фото: NASA

Космический аппарат OSIRIS-REx отправился для исследования околоземного астероида Бенну (ширина примерно 500 м) в 2016 году и уже через 2 года достиг своей цели. Осенью 2020-го года аппарат NASA собрал образцы местной породы и отправился в путешествие к Земле.

Таким образом аппарат OSIRIS-REx собирал образцы местной породы с поверхности астероида Бенну Фото: NASA

24 сентября OSIRIS-REx, находясь в десятках тысячах километров от нашей планеты отправил капсулу с образцами на Землю, которая успешно приземлилась на территории штата Юта, США. Всего в капсуле находилось 250 граммов образцов породы астероиды Бенну.

Этот астероид считается потенциально опасным для Земли, ведь существует достаточно высокая вероятность того, что в 2182 году он может упасть на нашу планету. Но ученых больше интересовало то, из чего состоит данный астероид, ведь он может нести в себе компоненты, необходимые для создания жизни.

В этой капсуле находились образцы с астероида Бенну Фото: NASA

Как показали первые результаты исследования, образцы породы с астероида Бенну содержат воду, а также много углерода. Многие ученые давно считают, что такие астероиды в далеком прошлом Земли во время падений на нашу планету как раз и стали источниками необходимых для появления жизни компонентов.

Например, считается, что примерно 4 -4,5 млрд лет назад, а возраст астероида Бенну оценивается как раз в 4,5 млрд лет, похожие астероиды принесли воду на Землю и она стала пригодной для жизни. А вся жизнь на Земле основана на углероде, который образует связи с другими элементами для производства белков и ферментов, а также строительных блоков ДНК и РНК.

Как показали первые результаты исследования, образцы породы с астероида Бенну содержат воду, а также много углерода Фото: NASA

Успешная доставка образцов астероида на Землю для NASA является важнейшим достижением. Ведь американцы впервые смогли осуществить подобную миссию. До этого только японские космические аппараты два раза, в 2010 и в 2020 годах, доставляли на Землю образцы с астероидов. Но такого количества образцов не было собрано во время прошлых миссий.

Ученые из NASA заявили, что исследования будут продолжаться очень долго и о новых открытиях, которые касаются астероида Бенну, они будут сообщать общественности. 30% всего собранного материала на Бенну NASA собирается отдать ученым из других стран мира.

30% всего собранного материала на Бенну NASA собирается отдать ученым из других стран мира Фото: NASA

Что касается космического аппарата OSIRIS-REx, то его миссия в космосе не закончилась. Теперь он летит к другому астероиду, который также считается потенциально опасным, и называется он Апофис. К этому космическому камню аппарат NASA прибудет в 2029 году. Но теперь OSIRIS-REx имеет другое название — OSIRIS-APEX.

Фокус уже писал о том, как состоялся спуск капсулы с образцами, собранными с астероида Бенну.

Также Фокус писал о том, что миссия по сбору образцов с астероида Бенну чуть не закончилась катастрофой.

Напоминаем, что NASA показало уникальные кадры, на которых видно, как именно, находясь далеко в космосе, аппарат OSIRIS-REx отправил набор образцов на Землю, как уже писал Фокус.