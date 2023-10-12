Нашла во дворе: местная жительница передала украинское этническое украшение "царицу" в музей

Полтавский краеведческий музей пополнил свою коллекцию дукачем — украшением, которое датируется примерно XVIII-XIX веками.

Благодаря щедрости местной жительницы Полтавский краеведческий музей имени Василия Кричевского получил замечательный артефакт накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Анна Нечай из села Терентьевка, что на Полтавщине, передала в музей дукач, который она нашла в собственном дворе возле реки Свинковка. Об этом музей сообщил в своем телеграм-канале.

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Дукачи — шейные украшения, которые были достаточно популярными в конце XVIII — начале XIX века на Приднепровье, в том числе и на Полтавщине. Местные ювелиры часто изготавливали их из меди, и они, как правило, имели петлю для ношения. Большинство этих дукачей были кустарными, со значительными вариациями и часто были копиями памятных медалей.

Они часто имели различную тематику. На переданном в музей дукаче изображен бюст женщины, которую часто называют "царицей". На обратной стороне — литая сцена, известная как "Благовещение", термин, который использовали ювелиры и владельцы таких украшений в прошлом.

Также дукачи часто изготавливали из монет, в частности медных и серебряных. Само название, как считают исследователи, пошло от венецианского "дукатус", золотой монеты, которая долгое время была эталоном, поскольку имела постоянный вес и пробу в течение нескольких веков.

Этот артефакт — взгляд на историю декоративного искусства в регионе. Местные ювелиры создавали свои уникальные версии этих орнаментов, черпая вдохновение из разных источников. Эти дукачи были не просто модными аксессуарами, они имели культурное и историческое значение, отражая художественные вкусы своего времени.

Найденный дукач пополнил коллекцию Полтавского краеведческого музея, обогатив наши представления о местных ремесленных и художественных традициях. Он является свидетельством творчества и мастерства мастеров прошлого и открывает нам окно в моду и культуру тех времен.

Этот щедрый дар пополнил коллекцию музея, и, вероятно, станет ценным источником для исследователей и энтузиастов, интересующихся историей декоративно-прикладного искусства Приднепровья. Такое напоминание о богатом культурном наследии Полтавы и важности сохранения этих артефактов среди общественности.

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