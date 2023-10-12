Руки хирургов станут более уверенными. Создан умный скальпель, чувствующий прилагаемую к нему силу

Новое изобретение даст возможность профессионально оценивать начинающих и опытных хирургов, давая им обратную связь о приложенной ими во время разреза силе, что повысит качество их работы, считают авторы.

Когда люди думают о хирургии, зачастую они представляют себе точную и уверенную руку хирурга. Но при этом они не учитывают, какое давление или силу хирург прикладывает к скальпелю. Слишком малое усилие — и он может не сделать необходимый разрез. Слишком большое усилие может привести к непреднамеренному причинению вреда. Эта работа требует невероятной точности и концентрации, но наука спешит на помощь, разработав инструмент, берущий на себя большую часть вычислительной и точной работы, пишет New Atlas.

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До сих пор в мире медицины не существовало практического инструмента для измерения силы давления руки со скальпелем в реальных хирургических условиях. Однако группа специалистов из Эдинбургского университета предложила решение: умный скальпель, умеющий считывать силу давление руки хирурга, использующего его. В его рукоятке установлены датчики, которые измеряют силу, прилагаемую во время разреза.

Руководитель исследования Субраманиан Рамамоорти объяснил значение своего изобретения: "Наша система объединяет реальные датчики с машинным обучением для объективной оценки хирургического мастерства". Этот инструмент может не только изменить подход к обучению хирургов, давая им обратную связь о технике работы, но и намекнуть на будущее, когда роботы-ассистенты будут использовать эту информацию для помощи во время операций.

Умный скальпель экономически эффективен и прост в своем строении, ведь, по сути, это обычный скальпель, подключенный к специальной печатной плате с датчиками. Команда создала свою модель машинного обучения, которая изучает данные о силе, поступающие от этих датчиков. Для проверки ее эффективности студенты-медики и опытные хирурги использовали этот скальпель для выполнения разрезов на модели синтетической кожи.

Затем исследователи попросили опытных хирургов просмотреть видеозаписи этих тестовых операций и оценить уровень мастерства того, кто делал разрезы. При сравнении мнений экспертов с данными, полученными с помощью умного скальпеля, результаты в целом совпали. Это говорит о том, что умный скальпель может предложить более простой способ оценки хирургического мастерства, основанный на точных данных.

Конечно, были и некоторые несовпадения в оценках. В основном это было связано с тем, что разные типы хирургов обладают уникальными способами работы с инструментами и тканями. Например, нейрохирург может работать с инструментами абсолютно иначе, чем пластический хирург.

Команда с оптимизмом смотрит на будущее своего изобретения. Они считают, что при большем количестве испытаний и участников они смогут усовершенствовать свою систему. Им также интересно узнать, сможет ли их метод помочь в оценке других детальных хирургических задач, таких как зашивание раны. Таким образом, хотя мы еще не дошли до стадии роботизированных операций, этот новый умный скальпель является многообещающим шагом к повышению уровня подготовки хирургов и обеспечению правильности каждого разреза.

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