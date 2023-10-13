На близкой к нам звезде постоянно происходят взрывы: что это значит для ее планет, похожих на Землю

Ученые провели новое исследование уже ставшей знаменитой звездной системы TRAPPIST-1.

Звездная система TRAPPIST-1, расположенная на расстоянии в 39 световых лет от нас, продолжает притягивать к себе внимание ученых. Вокруг звезды вращаются 7 каменистых планет, похожих по массе и размеру на Землю. При этом 3 из них находятся в так называемой зоне обитаемости звезды, а это значит, что условия на этих планетах могут быть подходящими для развития внеземной жизни. Уже несколько лет ученые пытаются выяснить могут ли быть эти планеты обитаемыми. Но на звезде TRAPPIST-1, которая является красным карликом, постоянно происходят мощные вспышки (выбросы энергии и плазмы в космос), а это может негативно повлиять на состояние атмосфер потенциально обитаемых планет. С помощью космического телескопа Уэбб международная группа ученых снова изучила звездную систему TRAPPIST-1 и результаты были представлены на сервере препринтов arXiv, пишет Univetse Today.

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По словам авторов исследования, их результаты помогут ученым охарактеризовать условия на планетах, которые вращаются вокруг красных карликов. Также это поможет оценить, как активность звезды может повлиять на обитаемость каменистых планет.

Благодаря телескопу Уэбб у ученых появилась уникальная возможность изучить как сами планеты в системе TRAPPIST-1, так и химический состав их атмосфер. Ученые уже знают, что искать планеты, похожие на Землю, нужно как раз возле красных карликов, где их, как оказывается больше всего. И некоторые планеты земной группы находятся в пределах зоны обитаемости таких звезд. Именно поэтому изучение системы TRAPPIST-1 имеет важнейшее значение, ведь они могут быт потенциально обитаемыми.

Звездная система TRAPPIST-1, расположенная на расстоянии в 39 световых лет от нас, продолжает притягивать к себе внимание ученых. Вокруг звезды вращаются 7 каменистых планет, похожих по массе и размеру на Землю Фото: NASA

Особенные звезды, которых так много

Красные карлики являются наиболее распространенным типом звезд во Вселенной. В нашем Млечном Пути такие звезды составляют 75%. Но у них есть одна негативная особенность – на таких звездах постоянно появляются очень мощные вспышки. Эти выбросы энергии могут разрушить атмосферы близких к звездам планет.

Звезда TRAPPIST-1 по сравнению с Солнцем очень маленькая. Она на 88% меньше Солнца по размеру и на 91% меньше по массе. То есть она имеет немного больший размер и массу, чем Юпитер. Вокруг TRAPPIST-1 вращается 7 каменистых планет земной группы, размер которых составляет от 0,77 до 1,13 диаметра Земли и от 0,41 до 1,38 массы Земли.

По словам ученых, благодаря изучению системы TRAPPIST-1 появилась уникальная возможность увидеть, как будет выглядеть планета размером с Землю, которая вращается вокруг красного карлика. Но этот красный карлик производит по несколько очень мощных вспышек за один земной день, в то время как Солнце такие же вспышки производит только примерно 1 раз в месяц.

Опасные для планет звездные вспышки

В своем исследовании ученые обнаружили стразу 4 мощнейшие вспышки на TRAPPIST-1, которые произошли в течение 27 земных часов. Астрономы впервые наблюдали вспышки красного карлика в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволило им получить много важной информации об этих извержениях.

В это же время на фоне звезды пролетали сразу три планеты и ученые смогли изучить влияние этих вспышек на атмосферы планет. Ученые также разработали метод, который позволяет отделить примерно 80% света, исходящего от вспышек, от обычного излучения звезды.

Хотя ученые не смогли со 100% уверенностью выяснить как именно вспышки влияют на атмосферы планет в системе TRAPPIST-1, они считают, что их результаты помогут в будущем получить более точные данные о семи местных планетах.

Фокус уже писал о том, что вокруг звезды TRAPPIST-1 все же вращаются пригодные для жизни планеты, как показало недавнее исследование.