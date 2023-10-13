Секретное оружие Второй мировой войны: ученые откопали "похороненную" катапульту (фото)
Археологи в Англии раскопали удивительный памятник истории — экспериментальную катапульту, которая предназначалась для запуска в небо бомбардировщиков. Эта находка проливает свет на малоизвестную инновацию из прошлого и ее влияние на авиацию.
Катапульта, известная как катапульта Королевского авиастроительного завода (RAE) Mark III, находилась в Оксфордшире, на юго-востоке Англии. Ее целью было сэкономить топливо и уменьшить потребность в длинных взлетно-посадочных полосах, что стало крайне важным в военное время. Эта катапульта оказалась новаторской попыткой решить некоторые проблемы, с которыми сталкивались самолеты в то время, пишет Live Science.
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Построенная между 1938 и 1940 годами, катапульта RAE Mark III так и не увидела мира. Зато в 1941 году ее похоронили, а над ней построили обычную взлетно-посадочную полосу. Несмотря на ограниченное использование, этот прототип сыграл решающую роль в развитии катапультных систем.
В частности, он заложил основу для катапультного авиационного торгового корабля 1941 года, который мог запускать самолеты с кораблей, что дало стратегическое преимущество во время Второй мировой войны.
"Недавно раскопанная катапульта напоминает нам о быстрых экспериментах и инновациях межвоенных лет и Второй мировой войны, — сказала в заявлении Сьюзан Портер, руководитель проекта MOLA, — Важно, что фиксация расположения и внешнего вида каждого сантиметра означает, что катапульта будет сохранена для будущих поколений".
Катапульта RAE Mark III обнаружена во время раскопок в Научно-инновационном кампусе Гарвелла, объединяющем правительственные, академические и промышленные исследовательские группы. Раскопки показали внутреннее строение катапульты, которая состояла из массивной круглой ямы шириной 30 метров, увенчанной поворотной платформой.
Эта поворотная платформа направляла самолет к одной из двух бетонных взлетно-посадочных полос, каждая из которых имела длину всего 82 м. Для сравнения, современные взлетно-посадочные полосы для самолетов весом менее 90 718 килограммов имеют длину не менее 1 829 м.
Чтобы запустить самолеты, буксирный крюк прикрепляет их к подземному пневматическому тарану. Двенадцать авиадвигателей Rolls-Royce Kestrel, расположенных под поворотной платформой, сжимали воздух, чтобы приводить в движение таран. Воздух под высоким давлением толкал пневматический таран по управляемой дорожке, эффективно катапультируя большие бомбардировщики в небо.
К сожалению, прототип имел свои недостатки. Он не подходил для бомбардировщиков, для которых предназначался, и никогда не функционировал так, как задумано. После войны яму начали использовать для хранения радиоактивных отходов. Хотя радиоактивные отходы безопасно вывезли, катапульта оставалась похороненной до недавних раскопок.
Другие находки на этом месте включают еще одну взлетно-посадочную полосу, расположенную рядом, с огнями, а также ранее неизвестную пушку, которая должна была защищать взлетно-посадочную полосу от потенциальных атак.
Для более детального изучения катапульты исследователи использовали сотни фотографий и тысячи измерений, чтобы создать цифровую 3D-модель системы, которая доступна для просмотра в интернете.
Подытоживая, можно сказать, что открытие катапульты RAE Mark III является свидетельством инновационного духа своего времени. Хотя она так и не выполнила своего предназначения, она сыграла определенную роль в развитии катапультной технологии, которая использовалась во время Второй мировой войны.
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