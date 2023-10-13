Убийцы из рая. Ученые разгадали тайну косаток Эдема и нашли их ближайших родственников

Исследователи изучили тело эдемской косатки по кличке Старый Том и смогли воссоздать его родословную, а также объяснили зачем, он помогал людям в охоте на усатых китов.

Старый Том прославился тем, что активно помогал китобоям убивать усатых китов во время охоты. Самец предупреждал людей о появлении китов, а затем участвовал в погоне и даже буксировал лодку, если в этом была необходимость, пишет Cosmos Magazine.

В новом исследовании ученые поместили самца под микроскоп после его смерти. Команда исследователей из Университета Флиндерса проанализировала ДНК косатки и теперь полагают, что его предки происходят из Новой Зеландии. Отметим, что Старый Том обитал в Эдеме. Который расположен на южном побережье нового Южного Уэльса.

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История свидетельствует о том, что совместная охота косаток и людей была широко распространена в китобойном промысле в прибрежном городе в течение столетия. Местные отмечают, что Старый Том был весьма популярен в этом месте, пока его внезапно не обнаружили мертвым на пляже.

Сегодня скелет Старого Тома хранится в музее в Эдеме. Для нового исследования ученые обратились к его скелету и собрали необходимую ДНК. В результате им удалось изучить связи между райскими китами и другими популяциями, а также выяснить, является ли исчезновение косаток из Эдема местным вымиранием.

В общей сложности ученые секвенировали 11 464 основания из ожидаемых 16 386 — 16 392. По словам исследователей из Национального института исследования генома, пара оснований состоит из двух нуклеотидных оснований ДНК, соединяющихся вместе и образующих "ступеньку лестницы ДНК".

Результаты свидетельствуют о том, что Старый Том имел общего родственника с косатками Австралазии, Северной Атлантики и северной части Тихого океана. Однако наибольшее генетическое сходство было обнаружено с современными новозеландскими косатками. Впрочем, ученые считают, что связи были наследственными, а не являлись продолжающимся потоком генов. Также работа ученых, увы, не выявила явных потомков Старого Тома — это повышает вероятность того, что эдемские косатки все же вымерли на местном уровне.

Предполагается, что исчезновение целой популяции эдемских косаток могло быть результатом потери подходящей среды обитания, а также отсутствие мотивации со стороны животного или человека. Кроме того, предполагается, что эти косатки попросту не знали, как сотрудничать с окружающими.

По информации Музея косаток Эдема длина Старого Тома составляла 6,7 метра, а его вес достигал около 6 тонн. Работники музея даже признали его одним из лидеров стаи, так как ранее он был замечен возглавляющим одну из многих стад, проходящих мимо залива Туфолд.

Отметим, что косатки Эдема помогали людям охотиться на усатых китов: подавали охотникам сигналы, когда рядом проплывал кит, сопровождали лодки во время погоди, а порой даже буксировали их, держа веревку в зубах. К слову, подтверждение такого поведения заметно и на скелете Старого Тома — на нижних зубах остались отметины. Взамен люди отдавали китам-убийцам "любимое лакомство" — языки и губы усатых китов. 17 сентября 1930 года на местном побережье было найдено тело Старого Тома, после его скелет поместили в местный музей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили очень редкую косатку у берегов в США: она имеет необычный цвет.