Приживутся как родные: ученые смогли остановить отторжение пересаженных органов новым методом

Предложив необычный способ остановить атаку иммунной системы на пересаженные органы, ученые надеются, что он избавит будущих пациентов от необходимости постоянно принимать опасные лекарства.

Часто, когда в дом приходят неожиданные гости, принять их может быть довольно затруднительно. Наш организм – это своего рода дом, и когда в него пересаживается новый орган, организм воспринимает его как чужака и может попытаться его выгнать или, если быть точнее, отторгнуть. Иммунная система организма, которая подобна охранной системе дома, может иногда атаковать новый орган, поскольку воспринимает его как нечто чужеродное. Но ученые собираются свести риск подобных происшествий к нулю, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Люди, которым устанавливают новые органы, обычно принимают лекарства, которые снижают тонус их иммунной системы, чтобы новый орган мог прижиться. Проблема в том, что при более слабой системе они могут легче заболеть, поскольку их организм не может так хорошо защищаться от микробов.

Но ученые из Медицинской школы Питтсбургского университета предложили новую идею. Перед тем как установить новый орган, пациенту вводят особый вид клеток человека, пожертвовавшего орган. Это помогает организму пациента распознать новый орган как друга, а не как чужака.

Этот метод был опробован на 15 людях, получивших кусочек печени от другого человека. Кроме того, авторы наблюдали за 40 другими людьми, которым была проведена та же операция, но без специальных клеток, чтобы увидеть разницу.

У людей, получивших эти специальные клетки, даже через год наблюдались признаки того, что их организм лучше воспринимал новый орган. Это может означать, что в будущем им не придется принимать так много лекарств, чтобы система безопасности организма оставалась спокойной.

Новый способ работает довольно занимательным образом. Эти специальные клетки находятся в организме всего несколько дней, но они посылают крошечные сообщения, которые говорят организму, что с новым органом все в порядке. Это означает, что при появлении нового органа система безопасности организма не приходит в состояние повышенной готовности, что и приводит к отторжению.

Доктор Ангус Томсон, принимавший ключевое участие в этом исследовании, сказал, что если ситуация и дальше будет развиваться хорошо, то пациенты могут навсегда отказаться от этих лекарств, и это будет большой победой.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось сделать процедуру пересадки органов более безопасной. Одно антитело может просто переписать правила трансплантации органов, сделав ее более безопасной, чем когда-либо.

Также Фокус писал о том, что ученые создали датчик, который будет следить за пересаженными органами. Для многих пациентов переживших пересадку органов, главным страхом, не дающим спать по ночам, является его отторжение организмом, но ученые создали устройство, которое уберет эту тревогу.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.