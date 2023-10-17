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Страх отсутствия смартфонов растет: как определить, страдаете ли вы номофобией

Ася Небор-Николайчук
Фото: Pexels | Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, поэтому исследователи пытаются понять их влияние на нашу жизнь

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, поэтому исследователи пытаются понять их влияние на нашу жизнь. В частности ученые обнаружили, что с появлением смартфонов появились новые фобии.

Возможно, вы слышали о "фаббинге", когда люди игнорируют реальное взаимодействие в пользу экранов своих телефонов. Сейчас мы познакомим вас с другим состоянием, связанным со смартфоном, о котором вы могли слышать ранее: номофобия, пишет IFLScience.

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Термин "номофобия" описывает тревогу и панику, которые люди испытывают, когда им приходится встречаться с миром без своих телефонов. Хотя некоторые могут считать это банальным, это вполне понятно, учитывая множество задач, с которыми помогают нам справляться наши телефоны — от осуществления платежей до навигации по городу.

Понятие номофобии появилось примерно в 2008 году, когда исследование, проведенное в Великобритании, показало, что около половины пользователей мобильных телефонов испытывают тревогу, когда не могут найти свой телефон, не имеют покрытия сети или у них заканчиваются деньги на счету.

С тех пор эти выводы подтвердили различные исследования, проведенные среди различных групп населения. Например, исследование 2017 года показало, что 60 процентов студентов-первокурсников имеют "умеренную" номофобию, а еще 22,1 процента — "тяжелую" форму этого состояния. Исследование 2018 года даже предположило связь между номофобией и личностными чертами.

Совсем недавно исследование, проведенное командой из Университета Бартина в Турции, имело целью изучить связь между номофобией и эмоциональным интеллектом, навыками решения проблем, уровнем стресса и самооценкой. Они предположили, что номофобия может привести к повышению уровня стресса и повлиять на социальное взаимодействие из-за потери связи, связанной с отсутствием телефона. Ученые также предположили, что люди с высоким эмоциональным интеллектом и эффективными навыками решения проблем могут быть менее склонны к номофобии.

Исследователи набрали 543 студента старших курсов, которые прошли онлайн-опрос, и результаты поставили под сомнение некоторые из их первоначальных предположений. На удивление, они обнаружили, что эмоциональный интеллект не имеет значительного прямого влияния на номофобию, а номофобия не имеет значительного влияния на восприятие стресса.

Зато исследование показало, что навыки решения межличностных проблем имеют прямое влияние на номофобию и ощущение стресса. Иначе говоря, люди с развитыми навыками решения проблем имели более низкий уровень номофобии и испытывали меньший стресс.

Чтобы полностью понять, что вызывает номофобию и ее потенциальные последствия, необходимы дальнейшие исследования, в том числе с участием различных возрастных групп.

Хотя номофобия официально не признана отдельным расстройством, она имеет сходство со специфическими фобиями, которые охватывают интенсивный страх или тревогу, связанные с определенным объектом или ситуацией.

В случае номофобии симптомы знакомы каждому, кто сталкивался с фобией. Они включают страх или панику, когда вы не можете получить доступ к своему телефону, тревогу при мысли о том, что вы можете остаться без телефона на некоторое время, а также физические симптомы, такие как дрожь, потливость, сжатие в груди и учащенное сердцебиение.

Если вы постоянно проверяете свой телефон или испытываете тревогу, когда он находится вне зоны досягаемости, это признак того, что у вас может быть номофобия. Хотя держать телефон рядом не обязательно является проблемой, если это начинает влиять на вашу повседневную жизнь или вы испытываете симптомы тревоги, стоит обратиться за советом к медицинскому работнику.

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