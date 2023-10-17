"Книга мертвых" и царские захоронения: археологи наткнулись на кладбище Нового царства (фото)

Туна-эль-Гебель когда-то служило кладбищем города Хмун, также известного как Hermopolis Magna, и имеет славу крупнейшего греко-римского некрополя Египта, корни которого достигают времен Нового царства и тянутся до римского периода.

Министерство туризма и древностей Египта обнародовало замечательное археологическое открытие: новое кладбище времен Нового царства в Египте, найденное в древнем месте Туна-эль-Гебель, расположенном в Египте, пишет HeritageDaily.

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Недавние раскопки под руководством доктора Мостафы Вазири пролили свет на это захватывающее место захоронения. Кладбище обнаружило места последнего упокоения уважаемых лиц Нового царства, что охватывает период с 1550 по 1070 гг. до н. э. Археологи открыли множество вырубленных в скалах гробниц, в которых нашли захоронения, заключенные в каменные и деревянные саркофаги — разновидность гроба.

Среди замечательных находок были многочисленные погребальные приношения, такие как амулеты, украшения, драгоценные камни, золотые изделия, а также деревянные и керамические статуэтки ушебти. Эти статуэтки изображали высокопоставленных чиновников, таких как "Джехутимес", который имел титул надзирателя за быками храма Амона, и "Нани", что служил певцом Амона.

Символы и надписи, найденные на этих артефактах, убедительно свидетельствуют о том, что захоронения связаны с высшими эшелонами административного и жреческого классов во времена Нового царства Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Символы и надписи, найденные на этих артефактах, убедительно свидетельствуют о том, что захоронения связаны с высшими эшелонами административного и жреческого классов во времена Нового царства в Верхнем Египте, раскрывая ценную информацию о тогдашнем обществе.

Команда также раскопала целый папирус, длиной от 13 до 15 метров. Он считается важной находкой, поскольку является первым в своем роде на этом месте. Папирус связан с "Книгой мертвых", древнеегипетским погребальным текстом, происходящим из раннего периода Нового царства. Этот текст содержит сборник магических заклинаний, призванных помочь умершему человеку в его путешествии через Дуат, подземный мир, и в потусторонний мир.

"Это чрезвычайно важное открытие, которое обогатит наши знания об этом историческом периоде. Я глубоко благодарен всей команде за их упорный труд и преданность делу, которая сегодня позволяет нам открыть миру это замечательное кладбище Нового царства", — сказал доктор Фахми.

Эта замечательная находка предлагает уникальный взгляд на жизнь и верования высокопоставленных чиновников и жрецов во времена Нового царства в Древнем Египте. Она углубляет наше понимание этого необычного периода в истории и показывает постоянное значение археологических исследований для сохранения и распространения нашего общего человеческого наследия.

Когда папирус найдет свое место в будущем Большом Египетском музее, он станет бесценным источником для ученых и важным экспонатом для энтузиастов истории во всем мире.

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