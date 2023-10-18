На Марсе произошло самое сильное марсострясение из всех известных: ученые выяснили причину

Новое исследование показывает, что на самом деле Красная планета более сейсмически активна, чем предполагалось.

Теперь уже неработающий космический аппарат NASA InSight, который несколько лет следил за сейсмической активностью на Марсе, 4 мая 2022 года зафиксировал самое сильное марсотрясение из всех известных ученым. С тех пор исследователи ломали голову, что же могло стать причиной такого землетрясения на Красной планете. Исследование, опубликованное в издании Geophysical Research Letters, наконец-то дает ответ на этот вопрос, пишет Space.

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В мае прошлого года аппарат InSight прислал на Землю невероятно важные данные. Ученые выяснили, что на Красной планете произошло самое сильное марсотрясение из всех когда-либо зарегистрированных здесь. Сила этого марсотрясения составила 4,7 балла, и оно было мощнее, чем предыдущее, зафиксированное аппаратом InSight в 2021 году, силой 4,2 балла.

Теперь уже неработающий космический аппарат NASA InSight, который несколько лет следил за сейсмической активностью на Марсе, 4 мая 2022 года зафиксировал самое сильное марсотрясение из всех известных ученым Фото: NASA

В основном все землетрясения на Марсе продолжатся не более земного часа, но новый рекордсмен имел продолжительность 6 земных часов. Такого еще никогда не наблюдали ученые.

За время свой работы, с 2018 по 2022 год, аппарат InSight зарегистрировал более 1300 землетрясений на Марсе и некоторые из них были точно связаны с падением астероидов на поверхность планеты. Данные, полученные после появления нового рекордного марсотрясения указывали на то, что эта сейсмическая активность также связана с падением космического камня, но большого размера. Ученые предположили, что такой удар должен был образовать на поверхности планеты кратер с примерным диаметром в 300 метров. Поэтому орбитальные аппараты разных стран начали поиски этого кратера, но они не дали результата.

Считается, что на Марсе, из-за того, что он меньше и холоднее Земли, не могут происходить тектонические процессы, как на нашей планете. Эти процессы связаны с движением литосферных плит на Земле, которые перемещаются под действием сил в мантии (слой между ядром и корой нашей планеты), и приводят к появлению землетрясений. Но на Марсе нет литосферных плит, а значит нет и тектонических процессов.

Считается, что на Марсе, из-за того, что он меньше и холоднее Земли, не могут происходить тектонические процессы, как на нашей планете Фото: NASA

Но авторы нового исследования предположили, что источником самого мощного известного марсотрясения все же могут быть тектонические процессы, но они происходят не на поверхности, а внутри планеты.

Ученые пришли к выводу, что рекордное марсотрясение стало следствием масштабной деформации в коре Марсе, которая появилась из-за того, что разные части планеты охлаждались и сжимались с разной скоростью в течение миллиарда лет. То есть по сути произошел выброс энергии от внутреннего тектонического процесса, который вызван разным давлением в коре.

Ученые пока точно не понимают природу этой внутренней деформации, но теперь ясно, что Марс является более сейсмически активной планетой, чем предполагалось.

Фокус уже писал о том, что один из ученых предложил масштабный план по освоению Марса и созданию здесь первой колонии.

Также Фокус писал о том, что астрономы сделали важное открытие на экзопланете, расположенной в 1300 световых лет от нас. Оказалось, что здесь облака формируют частицы самого известного земного минерала.