Улетел изучать астероиды Юпитера: аппарат NASA вышел на связь на пути к своей первой цели (фото)

Космический аппарат "Люси" прислал сообщение на Землю после длительной потери связи.

Космический аппарат NASA под названием "Люси" отправился в 2021 году для изучения троянских астероидов Юпитера, которые не исследовал до этого еще ни один зонд. Но 6 октября с ним была потеряна связь, но после почти 2 недель молчания аппарат прислал сообщение на Землю, а значит с ним все в порядке, и он продолжает свою важную миссию в космосе, пишет Gizmodo.

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Аппарат "Люси" должен изучить 8 троянских астероидов Юпитера и 2 космических камня в главном поясе астероидов. Троянские астроиды Юпитера – это большое количество камней, которые вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и газовый гигант и их еще никогда не исследовал ни один космический аппарат. Считается, что астероиды возле Юпитера представляют собой "капсулы времени" и хранят информацию о зарождении Солнечной системы.

Но перед тем, как достигнуть своей основной цели, аппарат "Люси" посетит два камня в главном поясе астероидов, среди которых астероид шириной в 700 метров под названием Динкинеш. Он, кстати, получил свое имя только в этом году, когда ученые из NASA решили протестировать на нем работоспособность приборов "Люси".

Космический аппарат NASA под названием "Люси" отправился в 2021 году для изучения троянских астероидов Юпитера, которые не исследовал до этого еще ни один зонд Фото: wikipedia

Сейчас космический аппарат NASA преодолел уже 54 млн км, но ему еще нужно преодолеть 7,6 млн км, чтобы долететь до Динкинеша и приблизится к нему на 425 км. Таким образом, ожидается, что встреча с Динкинешем состоится 1 ноября этого года.

Впервые приборы аппарата NASA зафиксировали положение астероида Динкинеш еще 3 сентября, когда был сделан снимок это камня. Пи этом яркость астероида за последний месяц увеличилась из-за того, что аппарат приближается к нему.

Астероид Динкинеш обведен кругом на правом изображении Фото: NASA

29 сентября аппарат "Люси" скорректировал траекторию полета и немного увеличил свою скорость, чтобы достичь цели к указанному выше сроку. Но начиная с 6 октября ученые на почти 2 недели потеряли связь с космическим аппаратом. Теперь же "Люси" прислал сообщение на Землю, а значит миссия продолжается в штатном режиме.

После посещения космических камней в главном поясе астероидов "Люси" отправится к троянским астероидам Юпитера и прибудет к первому из восьми камней в 2027 году. Все заявленные в планах миссии троянские астроиды аппарат будет изучать до 2033 года.

Троянские астероиды Юпитера, которые изучит аппарат "Люси" Фото: space.com

Космический аппарат "Люси" получил свое имя в честь знаменитых окаменелых останков австралопитека Люси, найденных в 1974 году в Эфиопии (Африка). Возраст этого скелета составляет 3,2 млн лет. На амхарском языке, который является официальным в Эфиопии, окаменелость этого австралопитека называют Динкинеш. Поэтому первый астероид, который исследует аппарат "Люси" получил такое имя только в начале этого года, хотя открыт он был еще в 1999 году.

Более подробно о том, какие троянские астероиды Юпитера будет изучать аппарат NASA, а также о том, что во время полета он сделал потрясающий снимок Земли из космоса, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о еще одном астероиде под названием (16) Психея, который считается самым ценным камнем в Солнечной системе. Кстати, 13 октября NASA отправило на его исследование свой космический аппарат под названием "Психея".