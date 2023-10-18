Туалет с видом на Землю. Компания из США показала "лучшее место" в капсуле для космических туристов (фото)
Компания Space Perspective показала дизайн туалета внутри капсулы "Нептун", из которого космические туристы смогут получить самый лучший вид на нашу планету.
Компания Space Perspective, которая собирается в конце 2024 года отправить на борту своей капсулы "Нептун" своих первых космических туристов в стратосферу, представила изображения туалета на борту этой капсулы. Представители Space Perspective называют это место лучшим для того, чтобы наблюдать за Землей с высоты в 30 км от поверхности планеты, пишет Daily Mail.
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Если космический корабль компании Blue Origin способен доставить космических туристов на высоту в 100 км, что является началом космоса, а космический самолет компании Virgin Galactic на высоту 80 км, что является почти космическим пространством, то Space Perspective предлагает немного другой опыт.
В конце 2024 года компания из США планирует начать регулярные запуски в стратосферу на высоту в 30 км своей капсулы "Нептун", которая будет перемещаться с помощью шара, наполненного водородом. Хотя во время полета здесь невозможно испытать невесомость, и фактически космические туристы будут находиться в атмосфере Земли, все же Space Perspective позиционирует себя как поставщика услуг космического туризма.
На борту сферической капсулы смогут одновременно находиться 8 туристов, которые смогут заплатить за билет 125 тысяч долларов. Если сам полет в общей сложности будет длиться 6 часов, то только 2 часа капсула будет парить над поверхностью Земли в стратосфере. Несмотря на это, наша планета будет видна полностью, как если бы это был настоящий полет в космос. Кстати сам космос также можно будет увидеть благодаря огромным панорамным окнам. Туристы смогут комфортно разместиться на мягких сиденьях, здесь будет работать бар, а также доступен Wi-Fi.
Но в компании Space Perspective утверждают, что лучшим местом для наблюдения за Землей и космосом на капсуле "Нептун" будет туалет. Ведь именно здесь можно уединится и делать фотографии, благодаря тому, что на крышке унитаза размещено мягкое покрытие. При этом туалет будет окрашен в успокаивающие тона, здесь будет размещены живые растения, а также будет играть успокаивающая музыка.
Представители компании Space Perspective заявляют, что в этом туалете можно с комфортом остаться на некоторое время, сделать селфи, прислать эти снимки на Землю и насладиться моментом полного одиночества в стратосфере.
Фокус уже писал о том, что компания Virgin Galactic в июне этого года осуществила первый в истории запуск космического самолета с туристами на борту.
Также Фокус писал о том, что американский спутник с расстояния 1,6 млн км от Земли сделал уникальный снимок солнечного затмения из космоса.