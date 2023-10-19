Обломки кометы Галлея упадут на Землю: когда смотреть на метеорный поток Ориониды (фото)

Ежегодный поток "падающих звезд" будет особенно хорошо виден в ночном небе в эти выходные.

Знаменитая комета Галлея, которую в последний раз наблюдали в 1986 году, во время сближения с Солнцем оставила рой из обломков, который получил название метеорный поток Ориониды. Уже в ближайшие две ночи наступит пик активности этих "падающих звезд", которые можно увидеть невооруженным глазом, пишет Forbes.

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Каждые 75 лет к Солнцу и Земле приближается знаменитая короткопериодическая комета Галлея, которая представляет собой огромный объект из льда, камня и пыли. Когда эта комета получает большую дозу солнечного излучения, она начинает таять и таким образом в космосе образуется рой из обломков. Они продолжают кружить вокруг Солнца, и Земля ежегодно пролетает сквозь этот поток.

Он получил название метеорный поток Ориониды, потому как в ночном небе кажется, что сгорающие в атмосфере Земли метеориты, оставляющие яркие полосы, прилетают из созвездия Ориона. Кстати комета Галлея является источником появления еще одного ежегодного метеорного потока — Эта-Акварииды, который появляется в апреле.

Ориониды не такой масштабный метеорный поток, как например Персеиды, который видно в августе в ночном небе. Если во время появления последнего в небе можно увидеть до 100 сгорающих метеоритов в час, то Ориониды не так плодовиты – можно увидеть от 10 до 20 "падающих звезд". Фокус уже подробно писал о метеорном потоке Персеиды и о том, откуда он возник.

Метеорный поток Ориониды Фото: Forbes

Метеорный поток Ориониды стал заметен еще 26 сентября, но пик его активности, когда в атмосфере сгорает больше всего метеоритов, наступит в ночь с пятницы, 20 октября, на субботу, 21 октября и в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября.

Астрономы рекомендуют начинать наблюдение за Орионидами сразу после захода Солнца, хотя лучше всего они становятся видны после полуночи. В это время Луна не будет очень яркой, а потому не помешает наблюдениям. Что может помешать, так это облачная погода. Также метеорный поток должен быть хорошо виден рано утром, до восхода Солнца.

Чтобы увидеть, как небольшое количество метеоритов оставляет яркие следы в ночном небе нужно найти на небе созвездие Ориона. Оно будет находиться на юго-востоке. Если небо будет ясное, то возможно, вам удастся увидеть "падающие звезды".

Что касается кометы Галлея, то она в последний раз приближалась к Солнцу и Земле в 1986 году. В следующий раз огромная кометы вернется во внутреннюю часть Солнечной системы в 2061 году. Кстати в конце этого года комета уже начнет свое обратное путешествие к Солнцу.

Также Фокус писал о том, что компания из США показала "лучшее место" в своей капсуле для космических туристов, откуда будет открываться удивительный вид на Землю. И это место является туалетом.