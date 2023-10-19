Создан новый галактический атлас: в нем собраны 400 тысяч галактик рядом с Млечным Путем (фото)
Доступ к атласу открыт не только для ученых, но и для любителей астрономии.
В научно-исследовательском центре NOIRLab (США) сообщили о создании нового космического атласа, в котором собрана детализированная информация о почти 400 000 галактик, расположенных рядом с Млечным Путем. Атлас содержит красивые изображения, к которым можно получить бесплатный доступ онлайн, пишет Space.
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Новый галактический атлас под названием Siena Galaxy Atlas доступен не только для ученых, но и для всех любителей астрономии на специальном сайте. Собрание изображений и данных о почти 400 000 близких к нам галактик было получено с помощью наблюдений в период с 2014 по 2017 год, которые проводились в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо (Чили) и Национальной обсерватории Китт-Пик (США).
Такие космические атласы помогают астрономам классифицировать новые открытия и эти данные должны постоянно обновляться, ведь астрономы проводят много новых исследований.
Согласно сообщению NOIRLab, новый атлас содержит точную и детализированную информацию о галактиках, что поможет изучать их эволюцию, а также распределение темной материи. Близкие к нам галактики имеют важное значение для астрономов, ведь их легче всего изучать, и они не только красивые, но и дают возможность понять, как формируются и развиваются галактики.
Новый атлас содержит огромное количество космической информации, включая местоположения, формы и размеры сотен тысяч крупных галактик, которые расположены относительно близко к Млечному Пути. Siena Galaxy Atlas является первым космическим атласом, в котором представлены профили кривой блеска галактик. Она показывает, как яркость галактики меняется от самой яркой точки, которая обычно находится в центре, до самой тусклой точки, которая обычно расположена на краю.
Ученые могут использовать Siena Galaxy Atlas, например, для исследования того, как звезды формируются в галактиках различной формы и как распределение темной материи определяет положение галактик и то, как они группируются вместе. С помощью нового атласа астрономы также смогут найти источники гравитационных волн, обнаруженных на Земле.
В сообщении NOIRLab сказано, что Siena Galaxy Atlas особенно понравится астрономам-любителям, поскольку он поможет им узнать больше о некоторых галактиках.
Фокус уже писал о том, что сверхмощные "лезвия" из плазмы разрезают целые звезды пополам, как выяснили ученые. Авторы исследования считают, что сверхмощные потоки плазмы сформировались благодаря самым сильным магнитным полям.
Также Фокус писал о том, что в центре нашей галактики астрономы обнаружили группу объектов, которые согласно теории, не должны здесь существовать.