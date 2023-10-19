Обнаружены останки последнего известного крокодила в Европе: он жил 4,5 млн лет назад (фото)

Крокодилы в Европу пришли из Африки, но затем из-за изменения климата вымерли здесь.

Палеонтологи обнаружили в Испании зуб древнего крокодила, который жил 4,5 млн лет назад. Этот зуб принадлежал одному из последних крокодилов, которые обитали в Европе. Эта находка подтверждает версию о том, что примерно 6,2 млн лет назад крокодилы переместились из Африки в Европу по дну высохшего Средиземного моря, пишет Live Science.

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На палеонтологическом участке, площадью 30 квадратных метров, расположенном в провинции Гранада в Испании, раскопки впервые начались в начале 2000-х годов. За это время ученые обнаружили здесь более 2 тысяч окаменелых останков древних животных, включая давно вымерших слонов, рептилий, амфибий и рыб.

Во время новых раскопок испанские палеонтологи обнаружили зуб древнего крокодила, возраст которого составляет 4,5 млн лет. Ученые считают, что этот хищник принадлежал к роду Настоящие крокодилы и был похож на современных нильских крокодилов, обитающих в Африке.

Ученые считают, что этот хищник принадлежал к роду Настоящие крокодилы и был похож на современных нильских крокодилов, обитающих в Африке (на фото) Фото: Wikipedia

По словам палеонтолога Бьенвенидо Мартинеса Наварро, обнаруженный зуб крокодила самым поздним свидетельством существования крокодилов в Европе из всех окаменелостей, которые были обнаружены ранее. До этого останки крокодилов, которые жили миллионы лет назад в Европе, относились к самому позднему периоду миоцена (эта эпоха продолжалась с 23 млн до 5,3 млн лет назад) и к самому раннему плиоцену (эта эпоха продолжалась с 5,3 млн до 2,6 млн лет назад).

Во время новых раскопок испанские палеонтологи обнаружили зуб древнего крокодила, возраст которого составляет 4,5 млн лет Фото: Live Science

Сейчас ученые считают, что крокодилы перебрались в Европу примерно 6,2 млн лет назад перед тем как Средиземное море полностью высохло во время Мессинского кризиса солености. Этот кризис возник из-за того, что на Земле значительно снизилась температура и уровень мирового океана уменьшился на 70 метров. Таким образом из Атлантического океана стало поступать меньше воды в Средиземное море. Но также движение литосферных плит привело к тому, что дно океана рядом с Гибралтарским проливом значительно поднялось. Поэтому Средиземное море оказалось в полной изоляции и в конечном итоге полностью высохло. Свидетельском этого является огромны слой соли, толщиной в 3 км в некоторых местах, который был обнаружен в 70-х года прошлого века под десятками метров отложений на дне Средиземного моря.

На палеонтологическом участке, площадью 30 квадратных метров, расположенном в провинции Гранада в Испании, раскопки впервые начались в начале 2000-х годов. За это время ученые обнаружили здесь более 2 тысяч окаменелых останков древних животных, включая давно вымерших слонов, рептилий, амфибий и рыб Фото: Live Science

По словам ученых, из-за этого некоторые виды животных из Африки смогли перебраться в Европу. Мессинский кризис солености продолжался примерно 700 тысяч лет. Средиземное море снова наполнилось водой благодаря тому, что дно Атлантического океана снова опустилось, а также из-за повышения температуры на Земле.

Испанские ученые считают, что крокодилы, прибывшие в Испанию из Африки в плиоцене, когда климат в Европе стал более холодным и сухим. Но в раннем периоде этой эпохи здесь существовал более влажный тропический климат.

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