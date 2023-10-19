Пролежали на дне моря тысячи лет: что скрывает самое древнее кораблекрушение в мире (фото)

Когда мы думаем о далеком прошлом, легко представить древние цивилизации изолированными и разобщенными. Однако выдающаяся находка, кораблекрушение "Докос", рассказывает другую историю.

Мореходство и морские исследования гораздо древнее, чем считалось, и кораблекрушение "Докос" является идеальным примером этого. Датированное протоэлладским периодом, который длился на территории современной Греции с 2700 по 2200 годы до н. э., оно стало бесценным доказательством того, что древние культуры в значительной степени зависели от их способности осваивать огромные воды вокруг них, пишет Ancient Origins.

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Затонувший корабль "Докос", лежащий у берегов Южной Греции вблизи острова Докос в Эгейском море, обнаружил лишь в 1975 году подводный археолог и фотожурналист Питер Трокмортон. Несмотря на свой возраст, это кораблекрушение дает ценную информацию о древнем мире.

Самого корабля уже давно нет, он биологически разложился на протяжении веков в соленых морских глубинах. Однако то, что осталось, — это разбросанный клад древних глиняных ваз и керамических изделий, которые когда-то были на борту судна.

Эти артефакты свидетельствуют о том, что корабль, вероятно, был торговым судном и перевозил товары повседневного потребления: кувшины, амфоры и т.д., большинство из которых изготовлены в регионе Древней Арголиды. Эти предметы предназначались для торговли между жителями Миртоанского моря и Аргосского залива. К сожалению, корабль так и не добрался до места назначения, встретив свою судьбу у берегов острова.

Каменные якоря с затонувшего корабля "Докос" Фото: Hellenic Ministry of Culture

Кораблекрушение в Докосе, одно из первых подобных раскопок в Греции, поставило перед археологами уникальные вызовы. Неровное морское дно затрудняло исследования, что привело к изобретению ультразвуковой высокоточной системы определения координат и позиционирования (SHARPS) для картографирования подводных находок. Во время раскопок найдено более 15 000 керамических изделий и целых артефактов, которые открыли окно в повседневную жизнь древних мореплавателей.

Возраст затонувшего корабля, датированный протоэлладским периодом, между 2700 и 2200 годами до н. э., делает его одним из старейших в мире. Особенно важна большая коллекция раннеэлладской керамики, найденная на этом месте. Эта посуда уникальна, поскольку в эту эпоху гончарный круг не был основной технологией.

Хотя мы не можем с уверенностью сказать, почему затонул корабль, наиболее вероятным объяснением является сильный шторм. Нет никаких доказательств конфликта или пиратства. Корабль лежал на древнем торговом морском пути, который простирался с Южной Эвбеи до Саронического и Арголидского заливов, но удача была не на его стороне. Шторм перевернул судно, прежде чем оно смогло выгрузить свой драгоценный груз и получить прибыль.

В конце концов, море хранит древние тайны, предоставляя нам уникальную возможность заглянуть в жизнь древних морских торговцев. То, что могло быть трагедией для древнего моряка, для нас стало чудом, предлагая сокровищницу знаний о прошлом.

Кораблекрушение "Докос" является свидетельством длительной связи между древними цивилизациями, которая стала возможной благодаря мировым водным путям.

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