Неоднозначный побочный эффект: как лекарство от стенокардии спасло любовь миллионов людей

Известный во всем мире препарат для лечение эректильной дисфункции изначально разрабатывался учеными вовсе для других целей, но они вовремя смогли обнаружить один интересный побочный эффект.

Виагра известна многими, как та самая голубая таблетка, помогающая мужчинам с эректильной дисфункцией. Но у знаменитого спасителя интимной жизни корни растут с гораздо более приземленных проблем, которые, впрочем, тоже можно назвать сердечными, но совсем по иным причинам, пишет ScienceAlert.

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В начале 1990-х годов ученые известной фармацевтической компании Pfizer были погружены в исследования. Им предстояло найти решение проблемы стенокардии — боли в груди, возникающей из-за ограничения притока крови к сердцу. Перспективным кандидатом на эту роль стал силденафил. Научный подход к его созданию был довольно простым, как и принцип его работы. Этот препарат способен расширять кровеносные сосуды, воздействуя на специфический белок PDE5. Это было то что нужно больным стенокардией.

Проводя испытания препарата на мужчинах в начале 90-х годов, исследователи заметили нечто необычное. Помимо обычных побочных эффектов, таких как гиперемия и головная боль, у многих мужчин началась неконтролируемая эрекция. Это был довольно неожиданный поворот событий для сердечного препарата, совсем не ставящего перед собой цель повлиять на что-либо, кроме болезни.

Сэр Саймон Кэмпбелл, один из разработчиков препарата, вспоминает, как это было неожиданно. Будучи молодой командой, они совсем не думали об эректильной дисфункции. Но когда некоторым мужчинам неожиданный "бонус" понравился настолько, что они не захотели возвращать таблетки, исследователи увидели новый путь для своего изобретения.

Вместо того чтобы сосредоточиться на сердце, они переключили свое внимание на непреднамеренный эффект препарата. Их целью стало выяснить, может ли силденафил помочь мужчинам, страдающим эректильной дисфункцией.

Сам по себе препарат работает следующим образом: он помогает увеличить приток крови в половом члене во время романтических моментов. У людей с эректильной дисфункцией есть проблемы с веществом, называемым циклическим гуанозинмонофосфатом (сGMP), и виагра помогает поддерживать его в большем количестве.

К 1998 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США одобрило этот препарат, а общественность восприняла его с еще большим энтузиазмом. Всего за несколько недель только в США было выписано более миллиона рецептов. Сегодня 62 млн. мужчин во всем мире пользуются этой маленькой таблеткой, — с гордостью заявляет компания Pfizer.

А препарат тем временем завершил полный круг в своем путешествии, вернувшись к истокам: позже исследователи обнаружили, что силденафил все же может помочь при некоторых заболеваниях сердца, как они и предполагали изначально.

В конце концов, это напоминание о том, что иногда самые удивительные открытия приходят тогда, когда мы меньше всего их ожидаем. Будь то здоровье нашего мотора или интимная жизнь, виагра, несомненно, оставила свой след в сердцах миллионов людей.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли яд австралийского паука вызывает постоянную эрекцию. 10-сантиметровое чудище, обнаруженное в ящике с бананами, переполошило весь супермаркет, а затем и город, когда стало известно о побочных эффектах его укусов.

Также Фокус писал о том, что виагра может спасти собак от смертельной болезни. От потенциально смертельного заболевания страдают многие породы собак, в том числе овчарки, лабрадоры и фокстерьеры.

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