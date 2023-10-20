Обнаружен самый древний радиосигнал из космоса: во Вселенной не хватает 50% обычной материи

8 миллиардов световых лет преодолел загадочный радиосигнал, прежде, чем достиг Земли. Он поможет найти недостающую материю во Вселенной.

Астрономы обнаружили загадочный источник радиоизлучения, который исходит из трех галактик, сливающихся на расстоянии в 8 млрд световых лет от нас. Это самый древний из известных подобных радиосигналов, который поможет обнаружить недостающую материю Вселенной. Результаты исследования были представлены в журнале Science, пишет Live Science.

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Самый старый радиосигнал из глубокого космоса

С помощью комплекса радиотелескопов ASKAP (Австралия) астрономы смогли обнаружить самый древний и самый далекий радиосигнал из голубокого космоса, который является быстрым радиовсплеском (БРВ). Такие радиосигналы являются сильными выбросами энергии и излучения, которые обнаруживаются в виде радиоволн. Они длятся всего лишь миллисекунды и точно не известно, что вызывает их появление.

Новый БРВ, получивший название FRB 20220610A преодолел 8 млрд световых лет, перед тем, как достиг Земли, поэтому на сегодня это самое старое загадочное подобное явление. До этого астрономы обнаруживали БРВ возрастом примерно 5 млрд лет.

Ученые выяснили, что FRB 20220610A всего за миллисекунды высвободил столько же энергии, сколько Солнце излучает за 30 лет. Также астрономы смогли обнаружить источник этого радиоизлучения и оказалось, что он находится в трех галактиках, которые находятся в стадии слияния.

По словам авторов исследования, изучение этого радиосигнала поможет определить примерный вес Вселенной, а также его можно использовать для того, чтобы выяснить, куда подевалась половина ее обычной материи.

Во Вселенной не хватает половины обычной материи

По словам авторов исследования, изучение этого радиосигнала поможет определить примерный вес Вселенной, а также его можно использовать для того, чтобы выяснить, куда подевалась половина ее обычной материи Фото: Live Science

Современные расчеты количества обычной материи во Вселенной указывают на то, что в ней отсутствует примерно половина материи, которая должна здесь быть. Авторы исследования говорят, что недостающая обычная материя скрывается в пространстве между галактиками. Но эта материя настолько горячая и рассеянная, что ее невозможно обнаружить, используя обычные способы наблюдений.

Сейчас астрономы для наблюдения за количеством и распределением обычной материи во Вселенной используют гравитационное линзирование, что дает возможно увидеть, как сильно материя искривляет свет от самых далеких галактик. Также ученые используют изучение реликтового излучения, то есть остаточного света от Большого взрыва, которое может показать, как материя эволюционировала со временем.

Как быстрые радиовсплески помогут найти недостающую материю?

Ученые считают, что недостающая материя находится в межгалактическом пространстве в огромных рассеянных облаках газа и пыли. Чтобы узнать массу этих облаков нужны самые мощные источники света. И в этом случае, как считают ученые быстрые радиовсплески и в частности FRB 20220610A, могут помочь обнаружить недостающую материю.

Сейчас ученые считают, что БРВ могут выпускать магнетары, которые представляют собой разновидность нейтронных звезд с самым сильным магнитным полем во Вселенной. Когда подобное радиоизлучение летит через космос, материя, через которую перемещаются БРВ разделяет разные частоты светового импульса. Таким образом в радиосигнале появляется задержка между высокими и низкими частотами. Изучая продолжительность этой задержки ученые смогут выяснить, через какое количество материи пролетел БРВ.

Как уже писал Фокус, в рамках недавнего исследования астрономы обнаружили один из источников быстрых радиовсплесков и он связан с появлением звездных землетрясений.

Также Фокус писал о том, что ученые представили новый закон природы, который объясняет эволюцию всего во Вселенной. Согласно новому закону, все сложные системы в природе, и на Земле, и в космосе, постоянно развиваются и становятся более сложными.