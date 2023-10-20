Новый год в Древнем Египте: на крыше 2200-летнего храма обнаружили сцены с празднования (фото)
Во время реставрационных работ в храме Эсна в Египте исследователи восстановили древнюю роспись с изображением богов в новогоднюю ночь.
Представьте себе путешествие в прошлое, примерно на 2200 лет назад, к месту, где Египтом правили римляне. Посреди этого древнего мира исследователи недавно наткнулись на захватывающее произведение искусства в храме Эсна. Этот храм, который сейчас находится на реставрации, является сокровищницей истории и мифологии, пишет Live Science.
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Потолок храма Эсна скрывал великолепную новогоднюю сцену, нарисованную древними египтянами. На ней изображены египетские божества на соседних лодках и богиня неба, глотающая вечернее небо над ними. Эти изображения раскрывают мифологию египетского Нового года, который приходился на середину июля по нашему современному календарю.
На этом древнем произведении искусства мы видим трех божеств: Орион (также известный как Сах), Сопдет и Анукет. Орион представляет одноименное созвездие, в то время как Сопдет символизирует Сириус, звезду, которая в Древнем Египте оставалась невидимой на ночном небе в течение 70 дней.
Ее появление знаменовало египетский Новый год. В это время река Нил сезонно разливалась, и считалось, что богиня Анукет ответственна за отступление паводковых вод Нила, что происходило примерно через 100 дней после появления Сириуса.
Реставрационные работы были совместными усилиями Тюбингенского университета в Германии и Министерства туризма и древностей Египта. В течение последних пяти лет ученые тщательно очищали потолок храма, открывая сокровищницу древних изображений.
Среди находок — изображения древнего зодиака, различных астрономических созвездий и мифологических богинь. Также обнаружено более 200 неизвестных ранее надписей.
Когда команда закончила очистку потолка, они отреставрировали еще несколько росписей. Одна из них — изображение тела льва с четырьмя крыльями и головой барана — олицетворяет "южный ветер", согласно надписи. В Древнем Египте южный ветер ассоциировался с адской жарой, и вполне возможно, что лев олицетворяет ее силу.
Завершив реставрацию потолка, команда сейчас работает над очисткой стен, колонн и передней части храма, известной как пронаос. Эта работа обещает открыть новые цвета и ранее скрытые детали, такие как изображения "тронов богов" и представления об их одежде.
Невероятное открытие не только открывает окно в древнеегипетские новогодние празднования, но и проливает свет на различные аспекты жизни того времени. Реставрационные работы, продолжающиеся в храме Эсны, могут раскрыть еще больше тайн и углубить наше понимание этого увлекательного периода в истории.
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