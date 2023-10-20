Доисторическая "балтийская мафия": ученые обнаружили, что янтарем торговали еще 5 000 лет назад

В доисторические времена янтарь не был предметом первой необходимости для повседневной жизни, но он считался предметом роскоши, который высоко ценили за красоту.

Представьте, что вы исследуете доисторический рынок и наталкиваетесь на уникальное сокровище — кусочек янтаря. Эту окаменевшую смолу, похожую на блестящий золотистый самоцвет, в древности высоко ценили за красоту и редкость. Люди использовали ее для изготовления ювелирных украшений и декоративных предметов, и ею часто торговали на дальние расстояния, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Недавнее исследование, проведенное группой исследователей из Гранадского и Кембриджского университетов в сотрудничестве с правительством Каталонии, выявило неожиданный поворот в истории янтаря на Пиренейском полуострове.

Команда во главе с преподавателем UGR Мерседесом Мурильо-Баррозо сделала замечательное открытие. Они нашли древнейшие куски балтийского янтаря на Пиренейском полуострове. Это открытие отодвигает хронологию появления этого материала в регионе более чем на 1 000 лет назад, показывая, что его импортировали более 5 000 лет назад.

В доисторические времена янтарь не был предметом первой необходимости для повседневной жизни, но он считался предметом роскоши, который высоко ценили за красоту. Люди использовали его для изготовления украшений, а торговля велась через разветвленную сеть, созданную в те давние времена. Торговля была не только обменом товаров, но и способом построения социальных отношений.

Иногда, особенно в неблагоприятных условиях, наличие торговых сетей означает наличие сети взаимоподдержки, в то же время они могут также порождать социальное неравенство и отношения зависимости, особенно если не все члены общины имеют равный доступ или если предметы, которыми обмениваются, неравноценны.

Благодаря работе археологов мы уже знали, что сицилийский янтарь начал поступать на Пиренейский полуостров с 4 тысячелетия до н. э. по средиземноморским торговым путям. Однако считалось, что балтийский янтарь, лучший в мире для изготовления ювелирных украшений, не попадал на полуостров до 2-го тысячелетия до н. э., пока он вытеснил другие виды янтаря, такие как полуостровной или сицилийский.

Но недавние исследования перевернули это убеждение. Используя передовые методы, такие как инфракрасная спектроскопия, которая действует как отпечаток пальца для янтаря, команда проанализировала балтийскую янтарную бусину, найденную на месте Кова-дель-Фраре, датированную примерно 3634-3363 годами до нашей эры.

Их выводы подтверждают, что балтийский янтарь присутствовал на северо-востоке Пиренейского полуострова уже в период неолита, во время значительного перехода и культурных изменений.

"Поскольку с доисторических времен не сохранилось никаких письменных документов, единственный способ изучать человеческую деятельность — это археологические находки. Для изучения транспортировки и обмена материалами мы используем очень точные аналитические методы, такие как инфракрасная спектроскопия, которые дают нам своеобразные отпечатки пальцев залежей янтаря и объектов", — говорит Мерседес Мурильо-Баррозо.

Итак, что же такого особенного в балтийском янтаре?

Балтийский регион является домом для, возможно, лучшего янтаря в мире для использования в ювелирных изделиях. Он пользовался большим спросом в Риме, а сейчас поддерживает целую отрасль, например, в Польше. Теперь мы знаем, что он начал поступать в Иберию еще в 4 тысячелетии до нашей эры и постепенно вытеснил полуостровной и сицилийский янтарь.

"Эта находка, несомненно, имеет важные последствия для нашего понимания ранних сетей обмена экзотическими материалами и их влияния на социальные структуры", — объясняет профессор Кембриджского университета Маркос Мартинон-Торрес (Marcos Martinón-Torres).

Это как найти драгоценность в песках времени, маленький клад, который меняет представление о наших древних предках и их связи с далекими землями.

Ранее Фокус писал о кладбище Нового царства, которое обнаружили археологи.

А также мы рассказывали об утраченном наследии правительницы Химико. В Японии найдено сто бронзовых зеркал.