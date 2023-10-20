Спасти от рака. Ученые обнаружили, как продлить жизнь золотистым ретриверам

Золотистые ретриверы — очень добрые и умные собаки, однако они сталкиваются с повышенным риском заболевания раком, что может разбить сердце их владельцев.

Недавнее исследование Калифорнийского университета в Дэвисе выявило потенциальный генетический ключ к тому, как помочь золотистым ретриверам прожить дольше и здоровее жизнь, пишет IFLScience.

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Золотистые ретриверы имеют значительный риск заболевания раком, до 65 процентов из них сталкиваются с этой серьезной угрозой для здоровья. Но некоторые собаки, кажется, бросают вызов шансам, доживая до 14, 15 или даже 16 лет. Это заставило исследователей задуматься над тем, что отличает этих долгожителей.

Ведущий автор исследования Роберт Ребхун объясняет: "Мы предполагаем, что большинство золотистых ретриверов имеют генетическую предрасположенность к раку, но если некоторые из них доживают до 14, 15 или 16 лет, мы предположили, что может существовать другой генетический фактор, который помогает смягчить влияние плохих генов, и этот ген — HER4".

Чтобы выяснить, как HER4 может быть связан с долголетием, ученые углубились в ДНК 304 золотистых ретриверов. Они сравнили гены собак, которые дожили как минимум до 14 лет, с теми, кто не дожил до 12. И нашли кое-что интересное.

Золотистые ретриверы с особыми версиями гена HER4 жили в среднем почти на два года дольше. В собачьих годах это очень много, эквивалентно добавлению 12-14 лет к жизни человека.

"Почти два года — это значительная разница в жизни собаки, — говорит соавтор исследования Даника Баннаш, — Разве мы не хотели бы, чтобы наши любимые домашние животные прожили еще два года?".

Но почему HER4 так важен?

Этот ген принадлежит к семейству человеческих генов, известных как рецепторы эпидермального фактора роста. Они помогают клеткам расти и делиться. Эти рецепторы часто ассоциируются с неконтролируемым ростом клеток, что наблюдается при раке человека, как, например, HER2 при раке молочной железы.

Самое интересное, что собаки могут болеть многими из тех же видов рака, что и люди. Следовательно, результаты этого исследования могут иметь значительное влияние как на наших пушистых друзей, так и на нас самих.

"Если мы обнаружим, что этот вариант HER4 имеет важное значение в формировании или прогрессировании рака у золотистых ретриверов, это может быть чем-то, что может быть использовано в будущих исследованиях рака у людей", — объясняет Ребхун.

Но, конечно, история не так проста. Рак — сложный зверь, и исследователи предостерегают, что нужно больше исследований, чтобы раскрыть все его секреты у золотистых ретриверов. Они подозревают, что HER4 может взаимодействовать с эстрогеном, из-за чего этот ген может быть более важным для долголетия самок собак по сравнению с самцами.

Следующие шаги предусматривают изучение большего количества золотистых ретриверов, воспроизведение этих результатов и выяснение того, как варианты HER4 влияют на функцию и экспрессию гена.

Баннаш подытоживает: "В этом исследовании будет задействовано много генов, но тот факт, что ген, связанный с долголетием, является также геном, который участвует в развитии рака, был для нас очень интересным".

Это исследование дает надежду как для наших золотистых ретриверов, так и для людей. Хотя впереди еще много работы, эти результаты могут однажды помочь нам лучше понять рак и бороться с ним, сделав жизнь длиннее и здоровее для всех нас, как двуногих, так и четвероногих.

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