Приходят погреться, но не только. Ученые объяснили, почему кошки спят на людях

Исследователи отмечают, что это поведение имеет не только практичную, но и социальную составляющую.

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Среди владельцев кошек существует одно негласное правило: если питомец заснул на вас, вам нельзя шевелиться. Это восхитительный, но порой не самый неудобный опыт стал источником множества оправданий отказа от всего — от социальных планов и даже от работы, пишет Inverse.

Консультант по поведению кошек из Сакраменто, Микель Дельгадо объяснил, почему наши питомцы на самом деле делают это. Исследователь отмечает, что в действительности такое поведение имеет несколько составляющих, в том числе практическую и социальную.

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Почему кошки сидят на людях

По словам Дельгадо, на самом базовом уровне такое поведение связано с тем, что кошки любят теплые места, а мы являемся источником тепла. Термонейтральная зона кошки, которая поддерживает постоянную температуру тела животного, составляет около 29,4 градуса по Цельсию, тогда как у людей — от 20 до 22,2 градуса.

Несмотря на наличие теплой "шубы", кошки постоянно ищут тепла, будь то лучи солнца, ноутбуки или человек. Таким образом питомцы в действительности используют нас для обогрева тела, но это еще не все.

Что значит, когда кошка сидит у нас на коленях

Дельгадо отмечает, что помимо практической составляющей у этого поведения также есть и социальная. Известно, что кошки, которым нравится общество друг друга, могут практиковать нечто подобное и между собой. Эксперт называет такое поведение "лежанием" или "прижиманием друг к другу".

Фактически, когда питомец забирается к вам на колени, он включает вас в свою социальную группу. Исследователи считают, что такое поведение может быть связано с тем, как животное проводит свои первые дни. В течение первых трех недель жизни котята не могут регулировать температуру собственного тела — фактически они полностью полагаются в этом вопросе на матерей.

В результате животные могут привнести такое поведение в свою жизнь, став взрослыми. Впрочем, исследователи также отмечают, что животные могут отказаться от подобного поведения, обнаружив, что предпочитают "одиночество, а не объятия".

По словам Дельгадо, возраст от 2 до 7 недель является решающим периодом для обучения питомца со множеством новых людей. Например, котята, у которых был положительный опыт общения с несколькими людьми в течение первых недель жизни, с большей вероятностью будут чувствовать себя комфортно среди большого количества людей. Также считается, что этот период развития в целом влияет на то насколько социальной будет кошка и может ли она вообще быть домашней.

Можно ли научить кошку сидеть на коленях

Эксперты отмечают, можно использовать лакомства, чтобы приучить питомцев запрыгивать к вам на колени и оставаться там. Впрочем, никаких гарантий, что это сработает, попросту нет. Также можно положить на колени одеяло, а затем попытаться приучить кошку запрыгивать на вас — это будет более привлекательным для питомца. Но так или иначе, поведение кошки в целом зависит от ее характера.

Дельгадо отмечает, владельцам кошек стоит попросту любить своих питомцев и уважать их желания, даже если их поведение не соответствует вашим ожиданиям.

Как встать, если кошка заснула у вас на коленях

Эксперты советуют делать это "как можно более мягко". Во-первых, попробуйте прикоснуться к питомцу там, где ему нравится больше всего — это станет сигналом, который разбудит животное. Во-вторых, медленно встаньте, чтобы у питомца было достаточно времени самостоятельно спрыгнуть. Дело в том, что внезапное пробуждение и спрыгивание с коленей, вероятно, не навредит им физически, но едва ли заставит чувствовать себя хорошо.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали эффективный способ позвать кошку: два сигнала работают в связке.