Приходять погрітися, але не тільки. Учені пояснили, чому кішки сплять на людях

Дослідники зазначають, що ця поведінка має не лише практичну, а й соціальну складову.

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Серед власників кішок існує одне негласне правило: якщо вихованець заснув на вас, вам не можна ворушитися. Цей чудовий, але часом не найнезручніший досвід став джерелом безлічі виправдань відмови від усього — від соціальних планів і навіть від роботи, пише Inverse.

Консультант з поведінки котів із Сакраменто, Мікель Дельгадо пояснив, чому наші вихованці насправді роблять це. Дослідник зазначає, що насправді така поведінка має кілька складових, зокрема практичну та соціальну.

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Чому кішки сидять на людях

За словами Дельгадо, на базовому рівні така поведінка пов'язана з тим, що кішки люблять теплі місця, а ми є джерелом тепла. Термонейтральна зона кішки, яка підтримує постійну температуру тіла тварини, становить близько 29,4 градуса за Цельсієм, тоді як у людей — від 20 до 22,2 градуса.

Попри наявність теплої "шуби", кішки постійно шукають тепла, чи то промені сонця, ноутбуки, чи то людина. Таким чином вихованці насправді використовують нас для обігріву тіла, але це ще не все.

Що означає, коли кішка сидить у нас на колінах

Дельгадо зазначає, що крім практичної складової у цієї поведінки також є і соціальна. Відомо, що кішки, яким подобається товариство один одного, можуть практикувати щось подібне і між собою. Експерт називає таку поведінку "лежанням" або "притисканням один до одного".

Фактично, коли вихованець забирається до вас на коліна, він включає вас у свою соціальну групу. Дослідники вважають, що така поведінка може бути пов'язана з тим, як тварина проводить свої перші дні. Протягом перших трьох тижнів життя кошенята не можуть регулювати температуру власного тіла — фактично вони повністю покладаються в цьому питанні на матерів.

У результаті тварини можуть привнести таку поведінку у своє життя, ставши дорослими. Утім, дослідники також зазначають, що тварини можуть відмовитися від такої поведінки, виявивши, що віддають перевагу "самотності, а не обіймам".

За словами Дельгадо, вік від 2 до 7 тижнів є вирішальним періодом для навчання вихованця з безліччю нових людей. Наприклад, кошенята, які мали позитивний досвід спілкування з кількома людьми протягом перших тижнів життя, з більшою ймовірністю почуватимуться комфортно серед великої кількості людей. Також вважається, що цей період розвитку загалом впливає на те, наскільки соціальною буде кішка і чи може вона взагалі бути домашньою.

Чи можна навчити кішку сидіти на колінах

Експерти зазначають, можна використовувати ласощі, щоб привчити вихованців застрибувати до вас на коліна і залишатися там. Втім, жодних гарантій, що це спрацює, просто немає. Також можна покласти на коліна ковдру, а потім спробувати привчити кішку застрибувати на вас — це буде більш привабливим для вихованця. Але так чи інакше, поведінка кішки загалом залежить від її характеру.

Дельгадо зазначає, власникам кішок варто просто любити своїх вихованців і поважати їхні бажання, навіть якщо їхня поведінка не відповідає вашим очікуванням.

Як встати, якщо кішка заснула у вас на колінах

Експерти радять робити це "якомога м'якше". По-перше, спробуйте доторкнутися до вихованця там, де йому подобається найбільше — це стане сигналом, який розбудить тварину. По-друге, повільно встаньте, щоб у вихованця було достатньо часу самостійно зістрибнути. Річ у тім, що раптове пробудження і зістрибування з колін, ймовірно, не зашкодить їм фізично, але навряд чи змусить почуватися добре.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ефективний спосіб покликати кішку: два сигнали працюють у зв'язці.