Вымирающая красота: в Великобритании спасают флору, находящуюся на грани исчезновения (фото)

Неповторимость подобных тропических лесов заключается в том, что они находятся в средних широтах Земли, получают огромное количество осадков и являются домом для редчайших представителей флоры планеты.

В Великобритании, вдоль западного побережья, находятся очаги пышных тропических лесов умеренного пояса. Это не те тропические леса, которые можно увидеть в документальных фильмах, но они не менее завораживающие. Они густые, окутанные туманом и в них выпадает много осадков. Но самое главное — в них растут невероятные лишайники, которые не встречаются больше нигде в мире. И вся эта красота находиться под угрозой исчезновения, пишет BBC.

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С течением времени различные факторы, такие как вырубка лесов, изменение климата, загрязнение воздуха и такие болезни, как отмирание ясеня, поставили под угрозу эти места обитания. В результате некоторые из этих уникальных растений и грибов оказались на грани исчезновения. Так, например, существует особый лишайник, который, как считается, обитает только в одном лесу в Сомерсете.

Ущелье Лидфорд в Девоне: Один из немногих тропических лесов умеренного пояса в Великобритании Фото: BBC

Если вам интересно, что такое тропические леса умеренного пояса, то это леса, расположенные в средних широтах Земли и получающие большое количество осадков. Они влажные, мягкие и представляют собой уникальную среду для определенных растений и грибов. Такие тропические леса можно встретить в Шотландии, на севере Уэльса, в Озерном крае и на юго-западе Англии. Однако из-за многолетней вырубки лесов и чрезмерного выпаса скота они стали гораздо меньше, чем раньше.

Данный редкий лишайник обитает только в тропических лесах Великобритании и Ирландии Фото: April Windle

Две природоохранные организации, The National Trust и PlantLife, осознали важность этих тропических лесов и активно работают над их защитой. Демельза Хайд описывает эти места как "миниатюрный мир мхов и лишайников" и считает, что они являются сердцем и душой подобных лесов. В таких местах, как ущелье Лидфорд, многие редкие виды были обнаружены совсем недавно. В настоящее время специалисты по охране природы переносят лишайники с умирающих деревьев в более здоровые участки леса и высаживают новые деревья, чтобы помочь этим видам процветать.

Коралловый лишайник, обитающий на коре деревьев Фото: Guy Shrubsole

Скорее всего, вы не знакомы с лишайниками, но они очень интересны. Они не являются растениями, а состоят из грибов, живущих вместе с другими организмами, например водорослями. В Великобритании и Ирландии произрастает более 2 000 видов лишайников, и значительное их число встречается именно в тропических лесах умеренного пояса. Два вида лишайников — конский лишайник (Bryoria smithii) и редкий запятовидный лишайник (Arthonia thoriana) — настолько редки, что встречаются практически только в паре подобных мест.

Тропические леса умеренного пояса состоят из дуба, березы, ясеня, сосны и орешника Фото: BBC

Натуралист Эйприл Уиндл, увлекающаяся лишайниками, считает, что, хотя мир часто обращает внимание на крупные, харизматичные виды, именно такие мелкие представители природы, как эти лишайники, делают эти места обитания поистине бесценными. Их редкость, в некоторых случаях, превосходит сами леса, в которых они обитают.

Пряди лишайника уснея (Usnea articulata) Фото: BBC

Удивительно, что до недавнего времени многие не знали об этих тропических лесах в Великобритании и о необходимости их охраны. В настоящее время в Девоне реализуется проект, направленный на восстановление этих лесов для обеспечения выживания их уникального растительного и животного мира. Стратегия проекта включает в себя удаление инвазивных растений, посадку новых деревьев взамен пораженных болезнями, а также переселение лишайников с отмирающих деревьев в более здоровые участки леса. Организации и власти надеются не только сохранить эти места обитания, но и дать им возможность процветать для будущих поколений.

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