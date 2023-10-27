Радиосигнал от инопланетян. Ученые впервые слушали космос на низких частотах: какой результат

Ученые использовали огромный радиотелескоп для первого в истории прослушивания космоса на мегагерцевых радиочастотах.

В рамках проекта Breakthrough Listen, как сказано в исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal, ученые впервые искали радиосигналы от потенциальных инопланетян на низких частотах. Им удалось прослушать более 1,6 млн звездных систем, пишет Space.

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Традиционно ученые, которые ищут сигналы от внеземного разума, фокусируют свои поиски с помощью радиотелескопов на частотах выше 1 гигагерца. Астрономы избегают в таком случае более низких частот из-за того, что атмосфера Земли добавляет слишком много шума в полученные данные.

Но огромный радиотелескоп LOFAR специально создан для проведения радиоастрономических исследований именно на низких частотах. Этот радиотелескоп, который работает уже 13 лет, состоит из десятков тысяч антенн, сконцентрированных в разных странах Европы. Основа радиообсерватории находится в Нидерландах, но дополнительные комплексы антенн расположены во Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Польше, Швеции и Великобритании. Эти комплексы состоят из разных антенн, которые проводят наблюдения на низких радиочастотах: от 10 до 90 МГЦ и от 100 до 250 МГц.

Станция радиотелескопа LOFAR, расположенная в Ирландии Фото: space.com

В рамках проекта Breakthrough Listen, который создан для поиска радиосигналов от потенциальных внеземных цивилизаций, ученые впервые в истории с помощью LOFAR слушали космос на низких частотах, в частности, в диапазоне от 110 до 190 МГц.

Ученые провели прослушивание более 1,6 млн звездных систем в надежде услышать радиосигналы, которые могут передавать инопланетные системы связи. Во время наблюдения ученые смогли сделать так, чтобы антенны улавливали именно сигналы из космоса, а не другие сигналы, которые являются радиошумом.

Результаты исследования не обнаружили планеты, на которых мог бы находится внеземной передатчик мощностью не менее десятков миллионов ватт, излучающий радиосигналы на этих частотах. По словам ученых, расстраиваться еще рано, ведь поиск низкочастотных сигналов из космоса только начался. Тем более, что в ближайшем будущем радиотелескоп LOFAR модернизируют, что повысит его чувствительность.

По словам ученых, модернизация позволит расширить возможности для поиска сигналов от внеземного разума в диапазоне от 15 до 240 МГц. Инженеры планируют обновить программное обеспечение и добавят искусственный интеллект для улучшения и ускорения обработки полученной информации.

Ученые планируют прослушать миллиарды звездных систем, ведь в одной из них или даже в нескольких могут существовать внеземные цивилизации, которые активно обмениваются радиосигналами.

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