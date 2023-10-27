Археологи нашли самый древний красный пигмент из растений: он прятался среди бусин (фото)

Среди коллекции бусин Иерусалимского музея ученые обнаружили артефакты с особым красным цветом, отличавшимся от типичной охры. Исследовав предметы, ученые сделали невероятное открытие.

В музее в Иерусалиме Лоран Давин наткнулся на древнюю тайну, спрятанную в коллекции 15 000-летних бусин из раковин: его внимание привлек ярко-красный цвет артефактов. Он заметил, что этот цвет отличается от охры, которой обычно окрашивали доисторические предметы, и решил выяснить происхождение красителя, пишет Smithsonian Magazine.

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Анализ артефактов с помощью спектрографии привел ученого к открытию. Эти бусины, найденные в израильской пещере Кебара, принадлежащие к натуфийской культуре, оказались древнейшим известным примером использования человеком растений для создания красного пигмента. Яркий красный оттенок изготовлен из корней растений семейства мареновых(Rubiaceae).

Натуфийская культура была первой культурой охотников-собирателей, которые перешли к более оседлому образу жизни в Леванте, который охватывал территории современного Израиля, Иордании, Ливана, Сирии и Палестинских территорий.

Они не только добывали пищу, но и использовали растения для изготовления пигментов. Это свидетельствует о все большей потребности в самовыражении по мере того, как общества развивались с течением времени.

Бусина из ракушки возрастом 15 000 лет (слева) с остатками органического красного красителя, изготовленного из корней растений (справа) Фото: Laurent Davin, CC-BY 4.0

Предыдущие исследования доказывают, что ранние люди использовали растения не только для питания, но и для изготовления одежды, корзин, веревок и украшений. Однако доказательств использования растений в непищевых целях остается мало из-за недолговечности растительных материалов.

Источником этих бусин было Средиземное море, однако, многие из этих бусин сейчас разбросаны по всему миру. Благодаря раскопкам британских археологов в 1930-х годах, эти артефакты оказались в коллекциях музеев по всему миру.

До этого открытия самые древние известные красные пигменты растительного происхождения датировались около 6 000 лет назад. Однако увлечение человека красным цветом достигает гораздо более глубоких времен, ведь свидетельства того, что красные пигменты из горных пород и минералов использовались для украшения различных предметов, даже пещерных стен, достигают 500 000 лет назад. Использование красной охры, найденной в пещере Кебара, также было довольно распространенным.

Витрина натуфийских артефактов (украшения из кости и ракушек, костяные и каменные орудия труда) Фото: Laurent Davin

Выбор натуфийской культуры нового красного пигмента растительного происхождения, возможно, был способом передать сообщение или значение, которые сейчас утрачены для истории. Их творческое самовыражение представляло значительный отход от предыдущих культур региона.

Если на более древних стоянках можно было найти несколько сотен бусин, то натуфийские памятники могут похвастаться тысячами, изготовленных из различных материалов, в частности костей, зубов, раковин, глины и даже перьев.

Точный процесс, который использовали натуфийцы для производства пигмента, остается загадкой. Исследователи подозревают, что они выкапывали растения, чистили, сушили, измельчали корни, кипятили их в воде, чтобы извлечь краситель, и давали ему перебродить.

Выбор мареновых был действительно мудрым, поскольку это растение дает яркий и стойкий красный цвет. Красные пигменты, изготовленные из мареновых, обнаружены в важных исторических артефактах, от гробницы Тутанхамона до Туринской плащаницы и картин Винсента Ван Гога. Этот красный пигмент оставался в употреблении до 19 века, когда синтетические пигменты начали вытеснять органические.

Артефакты из пещеры Кебара, как и многие другие из разных мест, никогда не были тщательно проанализированы на предмет наличия в них пигментов и красителей растительного или животного происхождения. Будущие исследования с использованием таких методов могут раскрыть больше о ранних взаимоотношениях между людьми и другими видами.

Девин и его команда надеются, что дальнейшие исследования прольют свет на одомашнивание растений. Анализируя остатки инструментов, найденных в пещере, ученые могут обнаружить генетический материал, который можно сравнить с современными растениями, проследив историю одомашнивания мареновых.

Кроме использования в качестве источника пигмента, в регионе до сих пор высоко ценят стебли и листья мареновых, которые известны своими антиоксидантными и антибактериальными свойствами.

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