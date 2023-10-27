Наверстать упущенное: ученые раскрыли способ снизить риск преждевременной смерти за 22 минуты

В новом исследовании ученые проанализировали большое количество данных и открыли способ избежать преждевременной смерти при продолжительном сидячем образе жизни.

Недавнее исследование показало, что даже минимальная физическая активность может нейтрализовать пагубное воздействие длительного сидения на одном месте, которое связано с повышенным риском преждевременной смерти. Согласно новому исследованию, выделение всего 20-25 минут в день на физическую активность может существенно снизить этот риск, пишет Newsmax Health.

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Немного времени, потраченного на физические нагрузки может потенциально продлить нашу жизнь, восстановив утраченные от пассивного образа жизни годы. Такой вывод следует из исследования, проведенного учеными, которые проанализировали данные почти 12 тыс. пожилых людей. У тех, кто вел сидячий образ жизни более 12 часов в день, риск ранней смерти был выше. Однако этот риск снижался у тех, кто уделял умеренным физическим нагрузкам не менее 22 минут.

Для того чтобы еще раз подчеркнуть, насколько интенсивными должны быть физические нагрузки, авторы назвали такие виды деятельности, как бодрая ходьба, езда на велосипеде, садоводство или обычные игры с детьми. Он добавил, что начало занятий физическими упражнениями в любом возрасте может принести пользу здоровью, и привел данные предыдущего исследования, в котором пожилые люди, регулярно тренирующиеся на выносливость, достигли уровня физической подготовки, сопоставимого с молодыми людьми, ведущими сидячий образ жизни.

В исследовании были включены участники различных международных опросов в возрасте 50 лет и старше. В ходе исследования было установлено, что у тех, кто сидел более 12 часов в день без регулярных физических нагрузок, риск смерти в течение всего периода исследования был выше на 38%. Однако у тех, кто ежедневно уделял более 20 минут умеренным физическим нагрузкам, риск смерти снижался.

Таким образом, длительное пребывание в сидячем положении создает серьезные риски для здоровья, однако даже небольшая ежедневная физическая активность может нивелировать эти риски.

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