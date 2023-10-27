Между наслаждением и проблемами: ученые выяснили самый безопасный способ заварки кофе

Хотя на сегодняшний день существует множество способов приготовления кофе, ученые выяснили, что порою популярные методы заварки бодрящего напитка могут нести в себе серьезную и неочевидную опасность для здоровья.

Для многих людей является ритуалом — отмерить, сварить и выпить чашку кофе, балансируя между потребностью в бодрости и нервным возбуждением от избытка кофеина. Однако история кофе гораздо сложнее даже самого изысканного способа его заварки. Оказывается, то, как вы завариваете кофе, может иметь значительные последствия для здоровья, что подтверждается результатами ряда научных исследований, пишет Science Friday.

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В ходе масштабного исследования, проведенного в Норвегии, в котором приняли участие более полумиллиона человек, было сделано примечательное открытие. Оказалось, что взрослые люди, которые пили нефильтрованный кофе, имели более высокие шансы уйти из жизни в течение двадцати лет по сравнению с теми, кто предпочитал фильтрованный кофе или вообще воздерживался от него. И в этой истории есть два конкретных виновника. Два соединения, содержащиеся в кофе и известные как терпеноиды, а именно кафестол и кахвеол, которые в значительной степени удаляются при фильтрации кофе. Эти соединения связаны с повышением уровня плохого холестерина (липопротеинов низкой плотности или ЛПНП), что, в свою очередь, ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Интересно, что среди различных способов заваривания кофе скандинавский вареный кофе, френч-пресс и турецкий кофе возглавили рейтинг по наибольшему содержанию этих терпеноидов. В то время как растворимый, перколированный (с фильтром) и фильтрованный кофе содержат наименьшее количество этих соединений, причем в нефильтрованном кофе кафестола и кахвеола в тридцать раз больше, чем в фильтрованном.

Это дало основание изучить эффективность различных типов фильтров для улавливания этих холестериноповышающих соединений. В результате тщательного исследования было установлено, что при использовании в автоматических капельных машинах как бумажные, так и металлические фильтры одинаково эффективно задерживают большинство терпеноидов, не попадая в чашку. Однако при приготовлении кофе методом "pour-over" наблюдалось различие. При использовании металлических сетчатых фильтров содержание этих соединений оказалось выше, чем при использовании такого же фильтра в автоматической капельной машине. Вероятно, это объясняется тем, что в автоматических машинах вода капает медленнее и на дне образуется толстый фильтрующий слой, который служит дополнительным барьером.

Для тех, кто предпочитает удобство использования кофейных капсул, есть хорошая новость. В капсулах имеется встроенный бумажный фильтр, поэтому содержание кафестола и кахвеола в них сопоставимо с кофе, приготовленным с использованием других бумажных или металлических сетчатых фильтров в автоматических капельных машинах или методом "pour-over".

В Великобритании, за океаном, было проведено исследование с участием более 170 тыс. человек, целью которого было выявить связь между потреблением кофе и смертностью. В ходе него была выявлена золотая середина — люди, выпивающие от 2,5 до 4,5 кофейных напитков в день, умирали на 29% реже, чем те, кто не употреблял кофе. Это согласуется с результатами более крупного обзора исследований, согласно которым употребление 3-4 чашек кофе в день снижает риск смерти примерно на 17% по сравнению с теми, кто не пьет кофе.

Однако негативные эффекты кофе на наш организм на этом не заканчиваются, особенно это касается будущих матерей. Высокое потребление кофе во время беременности связано с повышенным риском низкой массы тела, потери беременности и преждевременных родов в первом и втором триместрах.

Следует также отметить, что защитные свойства кофе связаны не только с кофеином, поскольку аналогичные преимущества наблюдались и у тех, кто употреблял кофе без кофеина. Вероятно, это связано с тем, что для многих кофе является основным источником антиоксидантов, поскольку полифенолы содержатся как в кофе, так и в кофе без кофеина.

Путь от кофейного зерна до восхитительного глотка кофе сопряжен с большим количеством научных фактов, чем можно было бы предположить. Метод заваривания, тип используемого фильтра и даже выбор между кофе с кофеином и без кофеина — все это играет определенную роль в описании здоровья кофе. Так что, потягивая утреннюю порцию кофе, вам теперь есть над чем поразмыслить, помимо того, как избавиться от утренней сонливости.

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