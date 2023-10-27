Безалкогольное, но не безопасное: в популярном напитке обнаружено множество опасных бактерий

Ученые провели исследование, в котором сравнили способность безалкогольного напитка тягаться в стерильности со своими слабоалкогольными вариантами. Результаты научной работы были не в пользу первого.

Хотя безалкогольное пиво является довольно популярным напитком, который употребляют даже люди не переносящие алкоголь, ученые советуют тщательно задуматься прежде чем выпить очередную кружку пенного напитка. Новое исследование пролило свет на связь между безалкогольным пивом и размножением вредных бактерий, пишет Medical News.

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Традиционные сорта безалкогольного пива обладают присущими им антимикробными свойствами, что делает их менее восприимчивыми к пищевым патогенам. К таким свойствам относятся содержание этанола, горьких кислот хмеля, высокий уровень кислотности и ряд других факторов. В результате случаи пищевых отравлений пивом являются редкостью.

Исследования показывают, что концентрация этанола в пределах от 3,5 до 5% эффективно препятствует росту большинства патогенных микроорганизмов, передающихся с пищей. Однако некоторые штаммы бактерий могут выживать в полноградусном пиве из-за недостаточного охлаждения.

В связи с тенденцией роста популярности слабоалкогольного (менее 2,5%) и безалкогольного пива (менее 0,5%), существует потенциальный риск увеличения количества патогенных микроорганизмов. Большая часть существующих исследований посвящена традиционным сортам пива, что оставляет пробел в знаниях о безалкогольных версиях.

Целью недавнего исследования было выяснить, как концентрация этанола, температура хранения и уровень кислотности влияют на рост таких бактерий, как E. coli, Salmonella enterica и Listeria monocytogenes в слабоалкогольном и безалкогольном пиве.

Результаты показали, что E. coli и S. enterica могли выживать в обоих сортах пива независимо от температуры, уровня рН и содержания алкоголя. L. monocytogenes оказался менее устойчивым. В безалкогольном пиве микробная популяция снижалась при определенных значениях рН, особенно при 4°С.

В пиве с содержанием 3,20% все бактерии уменьшали свою численность при 4°C. Однако при 14°C, несмотря на снижение численности E. coli и S. enterica, их уровень оставался низким в течение всего 63-дневного периода исследования. Уровень L. monocytogenes был ниже обнаруживаемых пределов в течение первых 10 дней.

В результате исследования был сделан вывод о том, что содержание алкоголя и температура хранения являются ключевыми факторами, определяющими рост патогенных микроорганизмов, передающихся с пищей. Безалкогольное пиво продемонстрировало более высокую уязвимость к росту микроорганизмов по сравнению с его слабоалкогольными аналогами. Авторы заявили, что для потребителей понимание потенциальных рисков и рекомендаций по хранению этих напитков может стать залогом их безопасности.

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