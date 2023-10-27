Желток полезнее вместе с белком: ученые рассказали, как и когда лучше употреблять яйца

В ходе исследования ученые выяснили множество полезных свойств яиц, а также узнали в каком возрасте люди получают самую большую пользу от употребления продукта.

Пищевые предпочтения людей, зачастую, очень разнообразны, но многие из нас любят начинать свое утро с вкусного омлета или яичницы, подражая американским завтракам. Однако кроме вкусовых и эстетических качеств у яиц есть ряд полезных свойств. Так, в исследовании, проведенном в Университете Коннектикута, изучалось общее влияние потребления цельных яиц на здоровье молодых людей, что отличалось от предыдущих исследований, в которых основное внимание уделялось конкретным биомаркерам, пишет New Atlas.

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Исследователи изучили 28 здоровых людей в возрасте от 18 до 35 лет, распределив их по трем группам питания: без яиц, с тремя яичными белками в день или с тремя цельными яйцами в день. После четырехнедельного перерыва группы поменялись рационами.

Ключевые результаты исследования включают:

Употребление цельных яиц привело к значительному повышению уровня холина — питательного вещества, жизненно необходимого для работы мозга и нервной системы.

Метаболизм холина приводит к образованию триметиламин-N-оксида (ТМАО), который часто связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако у тех, кто употреблял цельные яйца, повышения уровня ТМАО не наблюдалось.

Не наблюдалось также негативных изменений воспаления и уровня холестерина. Употребление цельных яиц снижало некоторые маркеры риска инсулинорезистентности и повышало гематокрит, что указывает на потенциальный фактор защиты от анемии. Как цельные яйца, так и яичные белки снижали количество тромбоцитов в крови.

У женщин, принимавших оральные контрацептивы, наблюдались разные результаты, в том числе более благоприятное соотношение холестерина и разные иммунные реакции.

В результате исследования был сделан вывод о том, что цельные яйца приносят больше пользы для здоровья, чем яичный белок. Исследователи намерены продолжить изучение взаимосвязи между потреблением яиц, уровнем липопротеинов высокой плотности и иммунной системой, а также изучить влияние употребления продукта на пожилых людей.

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