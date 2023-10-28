Стоит ли ждать вторжения инопланетян в ближайшее время: какие доказательства нашли ученые

Исследователи подвели итоги того, что нам известно о существовании инопланетной жизни и какие доказательства удалось найти к этому моменту.

Столетиями люди задаются вопросом, одиноки ли мы во Вселенной, а с учетом того, что потенциально обитаемые планеты, странные космические сигналы и слухи об НЛО все чаще на слуху, может показаться, что человечество находится на пороге крупного внеземного открытия, пишет Live Science.

Однако какие реальные научные доказательства существования инопланетной жизни удалось найти человечеству к этому моменту? Реальность оказалась весьма отрезвляющей. По словам астрофизика и планетолога из Массачусетсткого технологического института, профессора Сары Сигер, "на данный момент доказательств просто нет".

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Исследовательница утверждает, что к этому моменту не существует никаких доказательств присутствия инопланетян в рассекреченных видеороликах НЛО, изуродованных коровах и травмах, в которых обвиняют пришельцев. Более того, на данный момент таких доказательств нет и в официальных академических исследованиях.

Эту идею поддерживает и профессор астрофизики и экзопланетной науки в Кембриджском университете Никку Мадхусудхан. По его словам, в данный момент попросту не существует "четких доказательств существования инопланетной жизни". Впрочем, не все так плохо.

Ученые также отмечают, что есть веская причина надеяться, что в конечном итоге доказательства все же будут обнаружены, даже если инопланетные существа не предоставят их лично. По словам Мадхусудхана, повсюду существуют намеки и доказательства существования "пригодных для жизни условий". Простыми словами, в действительности есть признаки того, что некоторые другие планеты и луны могут быть обитаемы, однако ученым пока не удалось найти доказательств жизни в этих местах.

Предполагается, что лишь в нашей галактике могут быть сотни миллионов обитаемых планет. Исследователи считают, что планеты способны принять жизнь, при условии, что она находится в так называемой обитаемой зоне. Простыми словами, на расстоянии звезды, где на поверхности каменистой погоды может быть жидкая вода, играющая ключевую роль для жизни на Земле.

Впрочем, ученые считают, что планеты и спутники за пределами обитаемой зоны вовсе не обязательно непригодны для жизни. Например, спутник Юпитера Европа находится за пределами обитаемой зоны Солнца, однако под его "ледяной коркой" спрятан целый соленый океан, который может быть местом обитания жизни.

Столетиями ученые ищут признаки существования жизни внутри и за пределами нашей солнечной системы. Например, в октябре 2023 года Мадхусудхан возглавил исследование, в котором были обнаружены намеки на наличие океана на планете K2-18 b, расположенной на расстоянии более 100 световых волн от нас. Данные команды также указывают на наличие вещества, которое, как известно, на Земле производится лишь жизнью.

Однако авторы исследования отмечают, что пока результаты весьма предварительные — ученые до сих пор не знают, действительно ли вещество присутствует на таких уровнях, которые отображаются в данных. Предполагается, что результаты данного исследования станут предметом дальнейшего изучения и поисков инопланетной жизни. Впрочем, существует вероятность, что в дальнейшем они будут опровергнуты.

Мадхусудхан также заявил о том, что не удивится, если в ближайшие 10 лет ученым удастся обнаружить доказательства существования внеземной микробной жизни. Он также подчеркнул, что был бы весьма удивлен, если бы во всей Вселенной не нашлось другой жизни.

В то же время Сигер считает, что нам удастся подтвердить существование инопланетной жизни лишь с помощью миссий по возращению образцов — потребуется сбор образцов с других планет и лун, их доставка на Землю и дальнейшие изучения. Сигер также заявила об уверенности, что ученые смогут обнаружить больше признаков воды и океанов, указывающие на обитаемость, а также газов, которые наука связывает с жизнью. Однако развития наших технологий все еще недостаточно, чтобы мы могли получить образцы, а потому поиски инопланетной жизни продолжатся.

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