Билет на ночной сеанс. Прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения

Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

Когда потребители каннабиса воздерживаются от употребления наркотика, они часто отмечают, что видят более частые и яркие сны. Ученые выяснили причину такого резкого изменения и оказалось, что это целая цепочка связей, в центре которой находятся наши глаза, пишет Salon.

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Этот феномен объясняется влиянием соединений конопли, в первую очередь ТГК (тетрагидроканнабинола) и КБД (каннабидиола), на цикл быстрого движения глаз (БДГ) сна в организме. Доктор Райан Вандри из Медицинской школы Джона Хопкинса объясняет, что если ТГК, как правило, снижает БДГ-сон, то роль КБД зависит от дозы. Однако большинство этих исследований проводилось на животных, и, учитывая различное соотношение ТГК и КБД в продуктах конопли, трудно сделать однозначные выводы. Снижение БДГ-сна может привести к снижению вероятности вспоминания сновидений.

Интересно, что у длительных потребителей, внезапно прекративших употребление, может возникнуть эффект отката. В этот период они могут испытывать трудности с засыпанием, увеличивать количество БДГ-сна и ярче запоминать свои сновидения. Маргарет Хейни, директор лаборатории по изучению каннабиса в Колумбийском психиатрическом институте, отмечает, что подобный эффект отмены наблюдается у многих наркотиков при прекращении их употребления.

На запоминание снов может также влиять способность ТГК ухудшать память, которая исчезает после прекращения его употребления. Такое резкое возвращение воспоминаний о снах может быть неожиданным для тех, кто употребляет наркотик в течение длительного времени.

В связи с ограничениями на проведение исследований окончательно определить более широкое влияние ТГК на "архитектуру сна" и общее состояние здоровья остается проблематичным. Многие существующие исследования устарели, а меняющиеся сорта конопли и методы ее употребления усложняют анализ.

Доктор Тимоти Роерс из Государственного университета Уэйна подчеркивает, что ТГК может оставаться в организме до месяца, поскольку он связывается с молекулами жира. Это свойство добавляет еще один уровень сложности при попытке понять его воздействие на организм в течение длительного времени.

По мере развития индустрии конопли и пропаганды потенциальных преимуществ сна необходимо критически подходить к этим заявлениям, заявляют ученые. Хейни подчеркивает, что решения о применении медицинского каннабиса часто принимаются на основе ограниченных данных и мощных маркетинговых усилий.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, как вейпинг незаметно убивает нашу иммунную систему. Ученые обнаружили, что даже не содержащие никотин пары постепенно парализуют наши самые важные иммунные клетки, делая нас легкой добычей для респираторных заболеваний.

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