Опасный укус. Мужчина оказался на костылях после нападения восточного инвазивного шершня

Укус восточных шершней не просто невероятно болезненный. Так, мужчина, недавно подвергшийся нападению всего одного насекомого, вынужден был передвигаться на костылях до полного выздоровления.

Один из посетителей ужина в центре Рима получил болезненный укус инвазивного восточного шершня, в результате чего сильно опух, но на этом его несчастия не закончились и теперь мужчина вынужден использовать костыли. 48-летний Андреа Веларди обедал на террасе в районе Кампи-де-Фьори, когда его ужалило насекомое, и он отметил, что боль от его укуса отличалась от обычной боли при укусе осы, пишет The Guardian.

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Vespa orientalis, или восточный шершень, обитает в Северной Африке и Юго-Восточной Азии, но его присутствие в Риме становится все более частым. Впервые этот вид был замечен в римском районе Монтеверде в 2021 году, что ознаменовало его возвращение с 1950-х годов. В последнее время гнезда с сотнями этих шершней были обнаружены в разных частях города, включая оконные ставни и старинные памятники.

Подвергшись нападению представителя этого вида Веларди быстро обработал свой укус с помощью пакета со льдом и инъекции кортизона. В результате атаки шершня, до самого конца выздоровления мужчине пришлось прибегнуть к передвижению на костылях. Он отметил, что в летний период шершни становятся все более назойливыми, что негативно сказывается на отдыхе в городе.

Муниципальные власти Рима до сих пор не выработали стратегию борьбы с этим нашествием. В результате Андреа Лунерти, известный зоолог, оказывает помощь жителям в удалении гнезд насекомых. Лунерти обратил внимание на значительные размеры этих гнезд: некоторые из них вмещают до 1 000 шершней. Он объясняет рост численности шершней постоянными проблемами с мусором в Риме и длительными высокими температурами, которые создают благоприятные условия для обитания этих насекомых в городских условиях. "Рим — очень грязный город с наихудшим обращением с городскими отходами — повсюду стоят открытые контейнеры", — прокомментировал Лунерти.

Эти шершни, несмотря на свои размеры, могут устраивать гнезда в самых маленьких щелях зданий и быстро размножаться. Лунерти отметил, что в этом году увеличилось количество восточных шершней вида Queen, которые крупнее обычных ос. Подобные случаи нашествия шершней отмечены и в других городах южной Италии, в том числе в Неаполе.

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