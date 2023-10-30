Укрепляет тело и разум. Боевое искусство тайцзи понижает риск развития болезни Паркинсона

Проведя новое исследование, ученые выяснили, что стиль ведения боя под названием тайцзи не только помогает укрепить двигательный аппарат, но и улучшает показатели когнитивных способностей.

Боевые искусства, похоже, не просто дают нам возможность защитить себя при нападениях и изучить что-то новое, но и защитить наше будущее здоровье. Так, в недавно проведенном исследовании говорится о потенциальной пользе тайцзи, традиционного боевого искусства, для смягчения симптомов спорадической болезни Паркинсона — ненаследственной формы этого заболевания, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Исследовательская группа отобрала людей с диагнозом спорадической болезни Паркинсона, исключив тех, у кого были другие проблемы со здоровьем, которые могли бы помешать занятиям тайцзи. В исследовании приняли участие 330 человек в возрасте в среднем 66 лет, с равномерным распределением по полу. Все испытуемые находились на ранних стадиях болезни Паркинсона, средняя продолжительность диагноза составляла 4 года.

Участники были разделены на две группы: 187 человек в контрольной группе и 143 человека в группе тайцзи. Участники группы тайцзи посещали пять занятий с 2016 по 2018 год и получали рекомендации заниматься по часу два раза в неделю. Исследователи отслеживали симптомы заболевания с 2019 по 2021 год.

Результаты показали, что у участников, изучавших тайцзи, улучшились двигательные функции. В контрольной группе, напротив, наблюдалось более быстрое ухудшение двигательных функций, включая ходьбу и равновесие, а также больший прием лекарств от болезни Паркинсона во время исследования.

Анализ недвигательных симптомов также оказался в пользу группы тайцзи, выявив улучшение качества жизни, сна, когнитивных функций и общего самочувствия.

Данное исследование является уникальным в плане демонстрации долгосрочных преимуществ тайцзи для пациентов с болезнью Паркинсона, поскольку предыдущие исследования ограничивались краткосрочными результатами в течение шести месяцев. Однако исследование столкнулось с трудностями, включая нерандомизированное распределение по группам, что могло внести погрешности.

Для облегчения симптомов болезни Паркинсона изучались различные упражнения, такие как высокоинтенсивные интервальные тренировки, ходьба и плавание. Точная причина эффективности тайцзи остается неясной, но его практика связана с появлением в крови противовоспалительных маркеров, что может противостоять хроническому воспалению, которое наблюдается у пациентов с болезнью Паркинсона и может привести к потере нейронов.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, особенно на поздних стадиях болезни Паркинсона, имеющиеся данные позволяют предположить, что тайцзи может дополнить традиционные планы лечения, воздействуя как на психические, так и на физические аспекты заболевания. Как всегда, перед началом новых методов лечения рекомендуется проконсультироваться с медицинскими работниками.

Ранее Фокус писал о пяти легких ежедневных привычках, которые укрепляют здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Также Фокус писал о лучшем времени для тренировок, сжигающих жир. В определенное время дня наш метаболизм более высокий, что значительно усиливает эффективность упражнений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.