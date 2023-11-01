Ресторан Мишлен на краю космоса: ужин в 25 км над Землей будет стоить 120 тыс. евро (фото)

В 2024 году французская компания доставит желающих на край космоса на борту воздушного шара с рестораном.

В конце следующего года французская компания Zephalto, которая занимается космическим туризмом, отправит первых желающих поужинать на краю космоса в стратосферном ресторане. Стоимость такого путешествия – 120 000 евро, пишет Daily Mail.

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Компания Zephalto привносит новый смысл в термин "ресторан, отмеченный звездой Мишлен". Дело в том, что космические туристы смогут насладиться изысканными блюдами на борту стратосферного ресторана, размещенного в внутри капсулы, подвешенной к воздушному шару под названием Céleste.

Если вы думаете, что пообедать в ресторане, отмеченном звездой Мишлен дорого, то это ничто по сравнению с тем, во сколько обойдется полет на воздушном шаре Céleste в стратосферу. Стоимость билета составляет 120 тысяч евро, что примерно в 100 раз дороже, чем ужин в самом дорогом ресторане, отмеченном звездой Мишлен на Земле. Но за эти деньги пассажиры получат захватывающий вид на Землю и звезды с высоты 25 км над поверхностью планеты.

В конце следующего года французская компания Zephalto, которая занимается космическим туризмом, отправит первых желающих поужинать на краю космоса в стратосферном ресторане Фото: Daily Mail

Капсула с рестораном, подвешенная к воздушному шару, наполненному гелием и водородом, будет подниматься в течение 1,5 часов к намеченной высоте. Затем пассажиры, а капсула вмещает 6 человек, могут провести на краю космоса 3 часа, после этого еще 1,5 часа займет спуск обратно.

На борту стратосферного ресторана пассажиры смогут насладиться не только прекрасным видом на космос и нашу планету, но и блюдами, которые приготовят известные французские шеф-повары, а также винами, отобранными известными сомелье.

Капсула имеет большие панорамные окна, а потому, как говорят в компании Zephalto, можно получить лучшее объединение как кулинарных, так и зрительных впечатлений. Единственное чего нельзя ощутить на борту этого ресторана, так это невесомость. Пассажиры также смогут выбрать любимую музыку, которая будет сопровождать путешествие, или же смогут находиться в полной тишине.

Капсула имеет большие панорамные окна, а потому, как говорят в компании Zephalto, можно получить лучшее объединение как кулинарных, так и зрительных впечатлений Фото: Daily Mail

Для полета на воздушном шаре нет никаких возрастных ограничений или специальной подготовки. Если человек может летать на самолете, он может путешествовать внутри капсулы Céleste. Компания Zephalto планирует выполнять 60 полетов в год.

Как уже писал Фокус, компания Space Perspective из США, согласно сообщениям, собирается предоставить самый лучший вид на космос и Землю с борта капсулы, подвешенной также на воздушном шаре. При этом самым лучшим местом для обзора считается, как это ни странно, туалет.

Также Фокус писал о том, что компания Blue Origin показала макет посадочного модуля на Луну, но он потерял свое "лицо". Новейший макет корабля Blue Moon Mark 1 не имеет ничего общего с его изначальным дизайном.

Напоминаем, что ноябрь этого года является хорошим месяцем для наблюдения разных астрономических явлений в ночном небе. Например, нас ожидает полнолуние, появление мощного метеорного потока, а также очень ярких планет – Юпитера и Венеры. Когда за этими и другими событиями можно наблюдать, уже писал Фокус.